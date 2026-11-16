První Haalandova reakce na obvinění City: Dlouhým monologem všechny zaskočil!
- Erling Haaland se po výhře Norska nad Walesem 3:1 postaral ve vysílání norské stanice TV2 o nečekaný rozhovor.
- Na dotaz ohledně finanční kauzy Manchesteru City odpověděl více než dvouminutovým výčtem svých angažmá z let 2009 až 2018.
- Útočník zdůraznil svou spokojenost v klubu, se kterým na konci roku 2024 podepsal smlouvu na dalších devět a půl roku.
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O bizarní rozhovor se postaral hvězdný fotbalový útočník Erling Haaland ve vysílání norské televizní stanice TV2 po utkání Ligy národů mezi Norskem a Walesem (3:1). Klíčová opora Manchesteru City zastínila svůj výkon v utkání okořeněný gólem při otázce, co říká na obvinění jeho klubového zaměstnavatele, které by mohlo vyústit razantním odpočtem bodů pro Cityzens nebo dokonce vyřazením z Premier League.
Stačila jediná otázka a vznikl pořádný poprask. Haaland se s ní popasoval vcelku nečekaně a spustil přes dvě minuty dlouhý monolog, v němž nepustil moderátora ke slovu. Norský forvard se tím zřejmě snažil vyvést ze zodpovědnosti, protože v období let 2009-2018, v němž City údajně měli porušovat finanční pravidla, vůbec v klubu nepůsobil. Haaland tím „vtipně“ zpochybnil otázku reportéra, na kterou mu podle něj nepřísluší odpovídat.
Vyjmenoval všechny své kluby
„V roce 2009 jsem hrál za Bryne U9. V roce 2010 za U10. V roce 2011 za U11. V roce 2012 za U12, v roce 2013 za U13. Máme pokračovat? Nemusíme přece vypisovat celý seznam. V roce 2014 jsem hrál za U14, v roce 2015 za U15 a za národní tým. Potom za U16, myslím. V roce 2016 jsem se dostal do prvního týmu Bryne, hrál jsem za druhý tým i mládežnický tým. V roce 2017 jsem odešel do Molde. V roce 2018 jsem byl v Molde. V prvním týmu, Molde 2 a trochu také v mládežnickém týmu. Tohle je tedy otázka, na kterou se mi těžko odpovídá, protože jde o právní spor. Je to případ mezi Premier League a Manchesterem City, kterým se bude zabývat příslušná komise. Mám na to vůbec odpovídat? Sám si tím nejsem úplně jistý.
Myslím, že v té době bylo v klubu poměrně dost Norů. Byli tam Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen a Omar Elabdellaoui. Také Kjetil Haug. Myslím, že tam byli ještě další dva, ale nemohu si vzpomenout. Je to ale těžká otázka, když o tom vlastně moc nevím. Předpokládám, že se odpovědi časem objeví. Nevím kdy.
Moc jsem si o tom nečetl. Abych byl úplně upřímný, soustředím se na to, abych podával výkony za Manchester City. Je to klub, se kterým jsem v roce 2022 podepsal pětiletou smlouvu a na konci roku 2024 novou smlouvu na dalších devět a půl roku. Myslím, že to o celé věci vypovídá dostatečně. Jsem hráčem City a jsem tam nesmírně šťastný. Chápu, že chcete získat nějaký zajímavý titulek, ale jak už jsem řekl, v roce 2024 jsem podepsal dlouhodobou smlouvu,“ zakončil Haaland svou nevšední a dlouhou promluvu.
Příchod do City bere za správný krok
Na další dotaz, jestli kauza neovlivní jeho budoucí pohled na tým, v němž působí, měl už jasnou a konkrétní odpověď. „Řekl bych, že jsem v roce 2022 udělal přestupem do City docela dobré rozhodnutí. Na tom se asi všichni shodneme. Sám to říkat nebudu, ale stačí se podívat na trofeje, které jsem získal, a na to, jak jsem se rozvinul jako hráč i jako člověk. Stojím tady po vítězství 3:1 v reprezentačním zápase a jsme na prvním místě naší evropské skupiny. Manchesteru City se v lize momentálně příliš nedaří, ale pokusíme se to změnit v zápase proti Fulhamu. Teď se tím ale nemůžu zabývat. Musím se soustředit na Dánsko.“
Celý problém se bude řešit v kancelářích a možná rovněž u soudu. Nezávislá komise zatím dospěla k závěru, že jeden z nejúspěšnějších anglických klubů poslední dekády během devítiletého období (2009-2018) zastíral platby v hodnotě 900 milionů liber prostřednictvím takzvaných „fiktivních“ kontraktů.
Klub podle zmíněné komise uměle navyšoval hodnotu sponzorských smluv a prostřednictvím zastřených plateb od svých majitelů z Abú Zabí do něj proudily peníze, aby se vyhnul pravidlům Premier League o finančních limitech. Manchester City ovšem nadále trvá na tom, že má „nezvratné důkazy“ prokazující jeho nevinu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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