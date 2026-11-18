Temná zpověď legendy United. Rooney přiznal myšlenky na sebevraždu: Doma jsem jen pil
- Bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney (41) otevřeně promluvil o psychických problémech, které prožíval během svého působení v Manchesteru United. Přiznal, že v nejhorším období uvažoval o sebevraždě.
- Přestože na hřišti patřil mezi nejlepší fotbalisty světa, v soukromí se izoloval od okolí a potýkal se s nadměrným pitím alkoholu. Někdy se na dva dny zavřel doma a nechtěl nikoho vidět.
- Z těžkého období mu podle jeho slov výrazně pomohla manželka Coleen. Rooney také přiznal, že vyhledal terapeuta, ale dlouho se obával ukázat svou zranitelnost.
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Na trávníku sbíral trofeje, střílel góly a patřil mezi největší hvězdy světového fotbalu. Za zdmi svého domu však Wayne Rooney prožíval období, o kterém veřejnost dlouho netušila. Bývalý útočník Manchesteru United a anglické reprezentace nyní přiznal, že se na vrcholu kariéry potýkal s vážnými psychickými problémy, nadměrným pitím alkoholu a dokonce uvažoval o sebevraždě.
Dva dny zavřený doma. Rooney popsal nejhorší chvíle
O svých potížích promluvil jednačtyřicetiletý Rooney v podcastu Life at the Midpoint s moderátorkou Gabby Loganovou.
„Přišel jsem domů, zavřel se tam na dva dny a jen pil. A to pravděpodobně v období, kdy se mi fotbalově dařilo nejlépe,“ přiznal někdejší kanonýr.
Problémy přitom byly natolik vážné, že se postupně začal vyhýbat běžnému společenskému kontaktu.
„Dostal jsem se do stavu, kdy jsem uvažoval o sebevraždě. Nechtěl jsem být s nikým. Nechtěl jsem potkávat lidi na ulici ani chodit do obchodů,“ popsal.
Fotbal pro něj paradoxně představoval místo, kde se cítil nejjistěji. Jakmile ale opustil stadion, potíže se vracely.
Úspěchy, peníze a rodina. Přesto byl na dně
Rooney debutoval v Premier League už v šestnácti letech v dresu Evertonu. V roce 2004 přestoupil do Manchesteru United, kde se postupně vypracoval v jednu z nejvýraznějších osobností anglického fotbalu.
Ani mimořádná kariéra mu však nezaručila osobní spokojenost. V době, kterou označuje za jednu z nejtěžších, byl čerstvě ženatý a narodil se mu první syn Kai.
„Když se ohlédnu zpátky, byl jsem pravděpodobně na vrcholu kariéry. Právě jsem se oženil, měl malého syna. Mělo to být nejšťastnější období mého života, ale nebylo,“ vzpomínal.
Své potíže navíc dlouho skrýval. Obával se totiž, že pokud přizná psychickou zranitelnost, okolí ho bude vnímat jako slabého muže.
Manželka Coleen mu pomohla překonat krizi
Zásadní roli v jeho zotavování sehrála manželka Coleen, se kterou tvoří pár už od dospívání.
„Coleen mi nesmírně pomohla. Mohla odejít, bylo to tak špatné. Ale zůstala se mnou a pomohla mi tím projít,“ ocenil její podporu.
Rooney nakonec vyhledal také odbornou pomoc a začal docházet na terapii. Připustil však, že mu trvalo dlouho, než dokázal vlastní problémy otevřeně pojmenovat.
„Nechcete ukázat žádnou slabost, takže se ji snažíte maskovat,“ vysvětloval někdejší anglický reprezentant.
Nejlepší střelec United ukázal i odvrácenou tvář slávy
Rooney se stal s 253 soutěžními góly historicky nejlepším střelcem Manchesteru United. Během třináctiletého působení v klubu získal pět titulů v Premier League a triumfoval také v Lize mistrů.
Hráčskou kariéru ukončil v roce 2021 a následně působil jako trenér, naposledy v Plymouthu Argyle. V současnosti pracuje také jako televizní expert.
Jeho nejnovější zpověď ukazuje, jak výrazně se mohou profesionální úspěchy sportovce rozcházet s tím, co prožívá v soukromí. Rooneyho slova zároveň otevírají téma psychického zdraví ve vrcholovém fotbale, kde podle něj obavy z projevení slabosti dlouho bránily hráčům vyhledat pomoc.