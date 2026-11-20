První průšvih Pochettina v United, cizí dron natočil jeho trénink. Autor: Je to legální
Jsou prokletí? Už několik let se tak zdá. A i když k fotbalistům Manchesteru United dorazí nová čerstvá tvář v podobě kouče Mauricia Pochettina, stejně jsou hned po prvním tréninku Rudí ďáblové Anglii pro smích. Na internet totiž volně vyšlo video z dronu, které zachycuje Pochettinovy první taktické pokyny v tréninkovém centru Carrington. Autor se hají, že postupoval dle zákonů.
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Dvanáct minut. Zní to jako málo, pro konkurenční trenéry je to ale poklad. Řeč je o videu, které se během čtvrtka objevilo volně na YouTube a postupně se začalo šířit i na sociálních sítích. Přesně tento časový úsek totiž zachycuje z Pochettinova prvního tréninku.
Autor z kanálu CC Overview využívá drony k natáčení rekonstrukcí fotbalových stadionů. Tentokrát ale ze svého klasického obsahu ustoupil a s titulkem obsahující spojení „Exkluzivní záběry“ zveřejnil úsek zaznamenaný v tréninkovém centru Carrington pro všechny zvědavce.
Video naznačilo základní jedenáctku
Je to samozřejmě problém. Kromě neškodného baga totiž záběry ukazují i pokročilejší taktická cvičení a přípravy. Video především díky působivému „zoomu“ naznačí i základní jedenáctku pro nedělní zápas či chystanou formaci.
„Pochettino s hráči pracuje na detailech výstavby v rozestavení 3-5-2. Je neuvěřitelné, že toto unikne ven, Liverpool má nyní jasný náznak toho, jak budou United útočit,“ píše na X jeden z účtů zabývající se fotbalovými taktikami.
Jak je tedy takový únik možný? United mají po hranicích celého Carringtonu jasně vyznačené cedule „Zákaz používání dronů“. Z videa je ale patrné, že přístroj nelétá nad tréninkovým centrem, ale vedle něj.
Sám autor napsal: „Jedná se o neomezený vzdušný prostor, což znamená, že nad ním může letět kdokoliv. Dron byl po celou dobu na dohled, nad nikým nepřelétával, šlo tedy o naprosto legální let,“ stálo v popisku videa, které už je ale smazané. Jeho okopírované verze a videa na sociálních sítích jsou ale stále k vidění.
Záběry, které United nikdy nechtěli zveřejnit
„Pokud jde o možné vyzrazení novinek z týmu a taktik: šlo o první trénink Pochettina, je tam spousta médií. Toto určitě nebudou jediné záběry z přípravy, které se někde objeví,“ doplňuje autor. Pravdou ale je, že šlo o trénink uzavřený, část toho otevřeného probíhá pro média až v pátek.
„Byť se zdá, že žádné zákony porušeny nebyly, jsou to velmi konkrétní záběry, které by Manchester United ani Pochettino určitě nikdy nechtěli pustit na veřejnost,“ komentoval Rob Dorsett, reportér Sky Sports. Rudí ďáblové se ke kauze ještě oficiálně nevyjádřili.
Špionáž se v Anglii tvrdě trestá
Právě v Anglii je jakékoliv špehování velkým tématem a pokud by byl do něj namočen konkurenční klub, čekaly by ho drakonické tresty. Ty platí od roku 2019 a takzvané „Spygate“, kdy kouč Marcelo Bielsa z Leedsu posílal své lidi sledovat tréninky soupeřů. Od té doby mluví pravidla přísně: je ti dokázána špionáž, dronem či jinak? Pokuta ve výši stovek tisíc liber a odečet bodů.
Koneckonců, zkušenost mají například čerstvou v Southamptonu. Analytik z klubu natáčel na mobil trénink Middlesborough, se kterým mířil jeho zaměstnavatel do semifinále playoff o postup do Premier League. Southampton ho sice zvládl, ale disciplinární komise jeho postup na základě zjištěných detailů z playoff vyřadila a na další sezonu odečetla 4 body. Vzhledem k tomu, že CC Overview je fanouškovský kanál, nelze asi ani spekulovat, že by ve špionáži měl prsty Liverpool.
„Musíme na Anfield vyjet beze strachu, jako protagonisté,“ burcoval po příletu z USA bývalý kouč Tottenhamu, PSG či Chelsea. „Musíme každopádně jít krok po kroku. Nemůžeme některé věci uspěchat, je třeba si nastavit priority.“ První krok se Pochettinovi zkomplikoval, ten důležitější ho čeká v neděli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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