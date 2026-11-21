Počtvrté v řadě bez výhry. Cityzens remizovali s Fulhamem a znovu ztratili
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize remizovali doma s Fulhamem 1:1 a už počtvrté za sebou nedokázali zvítězit. Po třech porážkách získali alespoň bod, ale jejich ztráta z třetího místa na čelo tabulky může narůst na osm bodů, pokud dnes večer Arsenal zvítězí na hřišti Newcastlu. Fulham protáhl sérii bez porážky na pět zápasů, v posledních třech kolech se ale pokaždé musel o body dělit a patří mu čtrnáctá pozice s tříbodovým náskokem na sestupové pásmo.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Hosté šli do vedení v šestnácté minutě, kdy týmovou kombinaci zakončil precizním obstřelem Brazilec Muniz. Haalandův vyrovnávací gól rozhodčí neuznal, podle sudího norský útočník vykopl míč z rukou brankáře Lena, když jej měl už pod kontrolou. Odpískal proto střelcův faul.
Jediný gól domácích tak dal až v 57. minutě Anderson, jenž se po rohovém kopu na hranici vápna opřel do odraženého míče a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Fulham i tak ukončil sérii 20 porážek v řadě proti City ve všech soutěžích, která trvala od roku 2012.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|7
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|10
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|11
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|14
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup