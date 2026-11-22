Pochettinův návrat jako z hororu. Legendy United v šoku, Schmeichel varuje: Můžou sestoupit
Ani příchod renomovaného kouče Mauricia Pochettina fotbalisty Manchesteru United neprobral. Při premiéře argentinského trenéra schytali na hřišti odvěkého rivala Liverpoolu debakl 0:4 a v tabulce Premier League se nadále krčí na předposledním místě. „Tohle je mužstvo, které může sestoupit,“ varuje legendární brankář United Peter Schmeichel.
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Pouhých třináct minut stačilo k tomu, aby se Pochettinův návrat do Premier League po dvou a půl letech proměnil v noční můru. Už v osmé minutě byl za faul na unikajícího Alexandera Isaka vyloučen Leny Yoro, z následného přímého kopu skóroval Dominik Szoboszlai a o tři minuty později výstavní trefou zvýšil na 2:0 Florian Wirtz.
Bývalý kapitán běsnil: Mám chuť nadávat
Fanoušci Liverpoolu už v tu chvíli škodolibě skandovali na adresu nového trenéra United, že ho ráno vyhodí. Po přestávce završili demolici hostů Rio Ngumoha a Víctor Muňoz.
„Z pohledu defenzivy jsem nikdy nic takového neviděl,“ kroutil hlavou bývalý obránce United Gary Neville. Když však vzhledem k průběhu utkání označil porážku 0:4 za relativně přijatelný výsledek, popudil někdejšího spoluhráče Roye Keanea.
„Jak může někdo říct, že 0:4 není tak špatné? To jako když hrajete v deseti, rovnou hodíte ručník do ringu? Mám chuť nadávat,“ běsnil bývalý kapitán United, jehož rozlítil i potlesk fanoušků po závěrečném hvizdu.
Pochettino: Nespravedlivé vyloučení
„Čemu tleskají? Té mizérii?“ nechápal Keane. Podle něj už nastal čas, aby za katastrofální výsledky převzali odpovědnost také samotní hráči, nikoliv jen trenéři a vedení klubu.
Zklamaný Pochettino považoval vyloučení Yora za nespravedlivé, neboť podle něj by se Isak k míči nedostal ani bez faulu.
„Mluvil jsem po zápase s rozhodčím. Respekt je nesmírně důležitý, ale musím hájit svůj klub,“ vysvětloval Argentinec. Zároveň však připustil, že jeho svěřenci se měli s oslabením vypořádat mnohem lépe.
Vyrovnání stoletého antirekordu
Kouč Liverpoolu Andoni Iraola naopak o správnosti červené karty nepochyboval a navzdory drtivému vítězství litoval neproměněných příležitostí. „Vytvořili jsme si tolik šancí, že jsme mohli vstřelit víc než čtyři góly,“ konstatoval Španěl.
Právě Iraola byl přitom Pochettinovým soupeřem i při jeho posledním vystoupení v Premier League v květnu 2024. Tehdy nynější kouč United ještě coby trenér Chelsea zdolal Bournemouth 2:1, nyní vyrovnal sto let starý antirekord Manchesteru United. Také Lal Hilditch totiž v roce 1926 vstoupil do svého angažmá porážkou 0:4, tehdy s Boltonem.
United už v lize nevyhráli devětkrát v řadě a tak dlouhou sérii bez vítězství nezažili od sezony 1989/90. Od posledního Crystal Palace je dělí jediný bod. Prvořadým úkolem Pochettina je záchrana v Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|7
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|10
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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