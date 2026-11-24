Kinský v Anglii roste. Sbírá nuly a vyniká i v počtu přihrávek. Je chytrý, chválí kouč
Český brankář Antonín Kinský se po příchodu trenéra Roberta De Zerbiho stal neotřesitelnou jedničkou Tottenhamu a třikrát z posledních čtyř kol udržel čisté konto.
Italský kouč na tiskové konferenci vyzdvihl Kinského fotbalovou inteligenci, hru nohama i přístup a označil ho za brankáře s velkým potenciálem ke zlepšení.
S pěti vychytanými nulami se Kinský aktuálně dělí o třetí místo v celé Premier League a hlasitě si říká o boj o prestižní Zlatou rukavici.
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Je stěžejním bodem zvedajícího se Tottenhamu. Antonín Kinský (23) třikrát z posledních čtyř kol neinkasoval a pomáhá fotbalistům Spurs k postupným krůčkům do horní poloviny tabulky Premier League. „Kinský má správné předpoklady pro chápání hry, správné charakterové vlastnosti a lásku k fotbalu. Může se ještě hodně zlepšovat,“ chválil ho trenér Roberto De Zerbi po poslední výhře 2:0 nad Ipswichem.
Po děsivé sezoně, kdy se „kohouti“ báli sestupu ještě v posledním kole, začali Spurs velmi špatně i současný ročník a po šesti zápasech se krčili se třemi prohrami a třemi remízami znovu ve spodní trojici.
Pak přišel zlom a čtyři výhry v pěti zápasech vyhouply Tottenham do horní poloviny tabulky. Velký podíl na tom má i Antonín Kinský, který dohromady za posledních pět kol obdržel pouze dvě branky a třikrát odcházel s nulou.
Po nevalném prvním roce v Anglii nyní český gólman prožívá jasně nejlepší období svého zahraničního angažmá. Okamžitě po příchodu kouče De Zerbiho byl povýšen do pozice jedničky a od té doby roste.
Zásadní hra nohou
Italský stratég je známý důrazem na postupnou rozehrávku, v níž se výrazně spoléhá právě na muže v rukavicích a na tiskové konferenci se rozpovídal o úloze gólmanu v moderním fotbale.
„Role brankáře se změnila, protože se změnila celá defenzivní fáze hry. Před dvaceti lety bylo nemožné, aby tým bránil jeden na jednoho po celém hřišti. Když bráníte jeden na jednoho, na hřišti zůstává pouze jeden volný hráč, a to brankář,“ začal zeširoka De Zerbi.
Kdo sleduje jeho týmy delší dobu, dobře ví, že využití gólmana v první fázi hry s míčem je pro něj naprosto zásadní. V počtu krátkých přihrávek (200) je například Kinský mezi gólmany čtvrtým nejaktivnějším v Premier League.
„Jako první věc musí brankář rozumět fotbalu, cítit ho. Myslet jako hráč, ale zároveň nesmí zapomenout, že je v bráně. Musí najít rovnováhu mezi tím – být hráčem v poli navíc a zároveň si zachovat soustředění na brankářské povinnosti,“ rozhovořil se trenér Tottenhamu na téma gólmanů v moderním fotbale.
Právě vyhodnocení jednotlivých situací je podle něj nejsložitějším úkolem brankářů. „Nefunguje to tak, že by se gólman jednoho dne naučil rozehrávku, a pak už to prostě uměl. Pro rozehrávku musí brankář vnímat situaci. Záleží na soupeři – intenzitě napadání, množství hráčů v presinku, kolik vám dají času… Musíte vnímat detaily a cítit je,“ doplnil v obecné rovině.
Kinský je chytrý a má správné vlastnosti
Následně se rozpovídal také o Kinském. „Pracoval jsem s mnoha brankáři. Někteří z nich byli na začátku lepší, ale nedokázali se zlepšovat. Myslím si, že Kinský je chytrý a fotbal miluje, takže se může zlepšovat. Má správné vlastnosti k tomu, aby se zlepšil v rozehrávce po zemi i dlouhých přihrávkách,“ vzkázal na adresu bývalého gólmana Slavie.
Vedle zjevných kvalit při hře s míčem drží svůj tým také jistým chytáním. V Premier League si drží velmi solidní úspěšnost zákroků 69,4 procenta a o víkendu přidal už páté čisté konto, čímž se dělí o třetí místo v celé soutěži. Lépe jsou na tom pouze David Raya z Arsenalu a Bart Verbruggen z Brightonu se sedmi nulami.
Zabojuje Kinský o prestižní Zlatou rukavici?
|ANTONÍN KINSKÝ V TOTTENHAMU
|STATISTIKA
|2024/25
|2025/26
|2026/27
|Zápasy
|10
|10
|12
|Vychytané nuly
|3
|3
|5
|Inkasované góly
|17
|12
|12
|Zákroky
|43
|13
|28
|Úspěšnost zákroků
|71,7 %
|52,0 %
|70,0 %
|Chycené góly
|4,05
|-1,53
|-1,81
|Přihrávky
|233
|189
|265
|Zdroj: FotMob
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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