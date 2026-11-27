City mohou přijít o majitele. Regulátor připustil nucený prodej klubu: Nebojíme se zasáhnout!
- Manchester City čelí další hrozbě v rozsáhlé kauze porušování finančních pravidel.
- Šéf nezávislého anglického fotbalového regulátora David Kogan prohlásil, že se nezalekne ani případného zásahu proti majitelům slavného klubu.
- Regulátor může v krajním případě nařídit nucený prodej Manchesteru City.
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Jednomu z nejbohatších fotbalových klubů světa hrozí mimořádně tvrdý zásah. Manchester City by mohl být v krajním případě donucen změnit majitele. Předseda nového anglického nezávislého fotbalového regulátora David Kogan během středečního slyšení v britském parlamentu prohlásil, že jeho úřad nebude při případném vyšetřování brát ohled na velikost ani politické vazby klubu. Připustil také možnost nuceného prodeje, pokud budou splněny zákonné podmínky.
Kogan: Manchester City se nebojíme
Kogan vystoupil před parlamentním výborem pro kulturu, média a sport, kde čelil otázkám týkajícím se budoucnosti anglického fotbalu a pravomocí nového regulátora.
Největší pozornost přitáhla právě kauza Manchesteru City.
„Nemůžeme jednoduše ignorovat své zákonné povinnosti vůči klubu jen proto, že je určité velikosti,“ zdůraznil Kogan.
Připustil, že by si podobně závažný případ na začátku fungování nové instituce sám nevybral. Je však přesvědčený, že právě takové situace prověří její nezávislost.
„Pokud nezasáhneme, když budou splněny potřebné podmínky, jaký smysl by existence fotbalového regulátora měla?“ položil řečnickou otázku.
Majitelé mohou přijít o klub. I proti své vůli
Nový úřad Independent Football Regulator (IFR) vznikl na základě zákona Football Governance Act 2025. Má mimo jiné kontrolovat finanční stabilitu klubů a způsobilost jejich vlastníků a funkcionářů.
Jeho pravomoci jsou mimořádně rozsáhlé. Pokud dospěje k závěru, že konkrétní vlastník nesplňuje požadavky na bezúhonnost, integritu či finanční způsobilost, může nařídit jeho odchod.
V krajním případě může dojít až k nucenému prodeji klubu.
Výkonný ředitel regulátora Richard Monks vysvětlil, že majitel by nejprve dostal určitou dobu na zajištění prodeje. Pokud by to odmítl nebo nedokázal, úřad by mohl jmenovat nezávislou osobu, která by transakci zajistila.
Prodej by přitom mohl proběhnout i za cenu nižší, než jakou si původní vlastník představuje.
City se odvolalo proti 114 proviněním
Manchester City ovládají od roku 2008 investoři ze Spojených arabských emirátů v čele se šejkem Mansúrem bin Zájidem Nahjánem.
Nezávislá komise Premier League letos v září uznala klub vinným ze 114 porušení finančních pravidel během devíti sezon.
Podle jejích závěrů vedení City využívalo účelové obchodní dohody ke zvýšení vykazovaných příjmů a zakrytí ztrát. Hodnota problematických transakcí měla dosahovat přibližně 900 milionů liber.
Klub však rozhodnutí odmítl, označil ho za právně a fakticky chybné a podal odvolání. Verdikt proto dosud není konečný.
Případné sankce ze strany Premier League a posuzování majitelů nezávislým regulátorem přitom představují dva oddělené procesy.
Regulátor má podporu i pro soudní bitvu
Zásah proti jednomu z nejsilnějších klubů Premier League by pravděpodobně znamenal nákladný právní spor.
Podle Monkse proto regulátor získal od britské vlády příslib finanční pomoci pro případ, že by náklady na soudní řízení přesáhly jeho rezervy. Prostředky by měly fungovat jako půjčka a následně být vráceny.
Kogan zároveň odmítl, že by při rozhodování hrály roli politické nebo ekonomické vztahy Spojeného království se Spojenými arabskými emiráty.
„Jediným měřítkem budou důkazy a zákon, nikoli politika nebo velikost klubu,“ zdůraznil.
Zda Manchester City skutečně bude čelit vyšetřování svých vlastníků, však závisí především na výsledku probíhajícího odvolání. Kogan zatím žádné konkrétní opatření proti klubu neoznámil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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