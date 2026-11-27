Haaland zvažuje odchod ze City. Láká ho Barcelona, rozhodnout může trest ve finanční kauze
- Norský kanonýr Erling Haaland (26) údajně začíná vážně uvažovat o odchodu z Manchesteru City v létě 2027. Podle španělských médií patří mezi jeho preferované destinace Barcelona, kde by mohl vytvořit útočné duo s Laminem Yamalem.
- Zájem o nejlepšího střelce City má mít také Real Madrid. Oba španělské velkokluby údajně prostřednictvím zprostředkovatelů zjišťují možnosti přestupu, přestože má Haaland smlouvu až do roku 2034.
- Klíčovou roli může sehrát výsledek odvolacího řízení v rozsáhlé finanční kauze Manchesteru City. Norský útočník navíc v posledních dnech otevřeně přiznal frustraci ze špatných výsledků týmu.
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Jedna z největších hvězd světového fotbalu možná změní působiště. Erling Haaland podle španělského webu El Nacional zvažuje, zda po sezoně neopustí Manchester City. Šestadvacetiletého norského kanonýra má přitahovat především Barcelona, kde by mohl vytvořit mimořádně nebezpečnou útočnou dvojici s Laminem Yamalem. Spekulace přiživuje nejistota kolem finanční kauzy anglického velkoklubu i jeho současná výsledková krize.
Barcelona má být prioritou
Podle informací El Nacional se Haaland stále intenzivněji zabývá možností pokračovat od léta 2027 v jiném klubu. Jeho preferovanou destinací by měla být Barcelona.
Katalánský velkoklub o norského střelce dlouhodobě stojí. Prezident Joan Laporta v něm vidí potenciálního lídra útoku pro další roky, přičemž výraznou roli hraje představa spolupráce s Laminem Yamalem a Pedrim.
Haalandův případný příchod by však představoval mimořádně nákladnou operaci. Nor totiž v lednu 2025 podepsal s Manchesterem City dlouhodobý kontrakt až do léta 2034.
Barcelona by tak musela vyřešit nejen astronomickou přestupovou částku, ale také fotbalistovy platové požadavky.
Real nechce zůstat pozadu
Ve hře zůstává také Real Madrid. Podle britského serveru TEAMtalk oba španělští giganti udržují pravidelné kontakty prostřednictvím zprostředkovatelů a sledují Haalandovu situaci.
Ani jeden z klubů se nechce vzdát příležitosti získat útočníka, který patří mezi nejproduktivnější střelce současnosti.
Podstatnou otázkou zůstávají podmínky Haalandovy smlouvy. Zatímco Manchester City po jejím podpisu podle TEAMtalk tvrdil, že předchozí výstupní klauzule byly odstraněny, zdroje blízké španělským klubům se domnívají, že kontrakt stále obsahuje určité možnosti předčasného odchodu.
Jejich existenci však klub ani hráč oficiálně nepotvrdili.
Finanční kauza může zamíchat kartami
Haalandovu budoucnost může výrazně ovlivnit výsledek řízení kolem porušování finančních pravidel Manchesteru City.
Anglický klub byl v září uznán vinným ze 114 provinění, proti verdiktu se však odvolal. Konečné sankce proto zatím nejsou známé.
Pokud by City čelili výraznému bodovému odpočtu, ztrátě účasti v evropských pohárech nebo dokonce sestupu, mohlo by to přimět některé hvězdy k přehodnocení jejich budoucnosti.
Podle španělského deníku AS ale Haalandovo okolí zatím žádné konkrétní scénáře odchodu neřeší. Rozhodující má být až výsledek odvolání.
Haaland přiznal frustraci: Bolí to
Spekulace přicházejí také v době sportovní krize Manchesteru City, který po odchodu Pepa Guardioly vede Enzo Maresca.
Anglický velkoklub vyhrál pouze jeden z posledních sedmi soutěžních zápasů v řádné hrací době. Při úterní remíze 2:2 s Neapolí v Lize mistrů navíc Haaland vyšel střelecky naprázdno.
Po utkání otevřeně přiznal zklamání. „Nevím, co nám chybí. V posledních zápasech bylo cítit, že něco nefunguje,“ prohlásil norský reprezentant pro beIN Sports.
„Chci pro Manchester City podávat výkony a vyhrávat zápasy. Momentálně se nám to nedaří a bolí to,“ dodal.
Přes rostoucí spekulace však Haaland veřejně neoznámil, že chce odejít. Jeho smlouva platí ještě téměř osm let a City nemají povinnost svou největší hvězdu prodávat.
Nejdůležitější odpovědi tak může přinést až výsledek finanční kauzy, který by mohl zásadně změnit sportovní ambice anglického velkoklubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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