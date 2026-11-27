Chelsea se topí v problémech, prohrála i v Nottinghamu. Zářil Gibbs-White
Fotbalisté Chelsea utrpěli v anglické lize třetí porážku v řadě. Na hřišti Nottinghamu prohráli v předehrávce 12. kola 2:3 a o víkendu mohou ve vyrovnaném středu tabulky přijít o osmé místo. Nottingham, kterému k výhře pomohl dvěma góly Gibbs-White, se posunul ze 17. pozice na 14., za Chelsea zaostává o čtyři body.
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Nottingham se ujal vedení už v páté minutě, kdy se trefil Jesus. Další branky pak padaly až po přestávce a v obou týmech se o ně postarali dvougóloví střelci. V 51. minutě zvýšil náskok domácích z penalty Gibbs-White, jenž pak v 72. minutě posunul skóre na 3:1.
Trenérovi Chelsea Xabimu Alonsovi vyšlo střídání. Emegha, který přišel na hřiště do druhého poločasu, vykřesal hostům dvakrát naději. První brankou odpověděl na penaltu domácích, druhou pak v 89. minutě opět snížil manko na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat se ale Chelsea nepodařilo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8
Chelsea
|12
|5
|1
|6
|22:23
|16
|9
Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|12:17
|12
|15
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|16
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|17
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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