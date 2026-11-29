Šokující momenty šlágru v Anglii: Tahání za vlasy a ruka jako od brankáře? Bez trestu
Manchester City cítí velkou křivdu. A nejde se mu divit. V souboji dvou nejlepších týmů Premier League bral pouze bod za remízu 2:2, přestože dvakrát vedl. Rozhodčí se však v závěru zápasu ve dvou klíčových momentech přiklonili na stranu Arsenalu, který díky tomu srovnal a nemusel čelit penaltě. „Byla to úplně jasná ruka,“ zuřil záložník City Elliot Anderson a legendární hráči s ním souhlasí. Kanonýři tak dál kráčí za obhajobou.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Dlouhodobě jde o dva nejlepší týmy v Anglii a jejich souboje mají ten správný říz. Také tentokrát nabídla bitva Arsenalu se City skvělou fotbalovou podívanou. Všechno však přebil závěr zápasu a rozhodnutí, nad kterým experti nevěřícně kroutili hlavou.
Červená? Neprůkazné záběry
City přitom poprvé spílali sudímu Johnu Brooksovi již v sedmnácté minutě. Jurrien Timber při souboji s Jérémy Dokuem zřejmě zatáhl belgického křídelníka nejen za dres, ale i za vlasy. Hosté požadovali červenou kartu, podle VAR však nebyly záběry průkazné. „Trochu jsme se navzájem drželi. Jérémy má dlouhé vlasy, víte? Rozhodně jsem ho za ně nechtěl tahat,“ hájil se Timber.
Dokua po změně stran za vlasy zřejmě zatáhl také Bruno Guimaraes, který v té chvíli už měl žlutou kartu. Ani tentokrát ovšem trest nepřišel. „Úplně to nesnáším. Je naprosto směšné sahat soupeři na vlasy,“ nechápal chování domácích hráčů Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United.
Samotné momentum utkání se přelévalo ze strany na stranu. Domácí začali lépe, ale postupně převzali otěže City. Po půlhodině hry otevřel skóre Erling Haaland, na jeho trefu však krásnou hlavičkou odpověděl Kai Havertz. Do druhé půle zase vstoupili lépe hosté a Enzo Fernández po skvělé akci Ajjúba Bouaddího vrátil City vedení.
Vyrovnávací gól s velkými otazníky
To vybičovalo Arsenal ke zlepšenému výkonu. Dvě velké šance ještě zahodil Viktor Gyökeres, ale v 83. minutě srovnal po rohovém kopu Timber. Gólman Gianluigi Donnarumma si však stěžoval, že ho při souboji zasáhl loktem do zátylku Gabriel Magalhães. Z opakovaných záběrů bylo zřejmé, že ke kontaktu skutečně došlo. VAR ale faul neodhalil a zároveň nenašel průkazný důkaz, že se Timber dotkl míče rukou. Gól tak platil.
„Gabriel ho trefil loktem zezadu do krku. Je však těžké mluvit o rozhodčích. Raději to budu považovat za smůlu a půjdeme dál,“ prohlásil s ironickým úsměvem kouč City Enzo Maresca.
Ruka zabránila gólu, penalta se nepískala
Ještě větší bezpráví však Cityzens pociťovali v samotném závěru. Při posledním rohovém kopu utkání nasměroval Joško Gvardiol hlavičku do branky. Míč však zastavily ruce Viktora Gyökerese v úrovni hlavy. Brooks penaltu neodpískal a videorozhodčí Darren England ho k monitoru nezavolal. Podle VAR měl totiž švédský útočník paže v přirozené poloze.
„Je to naprosto šokující rozhodnutí. Tohle přece není přirozená poloha rukou. Takto je používají brankáři!“ rozčiloval se Neville. „Musí to odpískat. Ta ruka zabránila jasnému gólu,“ dodal.
„Je to ostuda! Kdy takhle někdo skáče?“ běsnil bývalý obránce City Micah Richards. S verdiktem nesouhlasil ani někdejší kanonýr Arsenalu Ian Wright. „Podívali se vůbec na jeho pravou ruku?“ nechápal vysvětlení VAR.
Maresca si rýpl do šéfa sudích
Po závěrečném hvizdu se na rozhodčího sesypali hráči City v čele s Haalandem, který se jako kapitán dožadoval vysvětlení. Brooks je však s arogantním úsměvem odpálkoval.
Rozhořčený byl i Maresca. „V posledních čtyřech nebo pěti zápasech máme při rozhodnutích rozhodčích smůlu,“ posteskl si. A pak si rýpl do šéfa sudích Howarda Webba. „Teď budeme čekat na omluvu!“
Trenér Arsenalu Mikel Arteta byl naopak rád, že jeho svěřenci dokázali dvakrát smazat náskok soupeře. „Když proti tak kvalitnímu a zkušenému týmu dvakrát prohráváte a dokážete se vrátit, je to pozoruhodné. Musím své hráče pochválit,“ ocenil jejich odhodlání.
Do hodnocení kontroverzí se však pouštět nechtěl. „Raději se k tomu nebudu vyjadřovat, protože nevím, kam by to vedlo,“ odmítl debatu o verdiktech rozhodčích.
Arsenal tak před City udržel šestibodový náskok v čele Premier League. Cityzens naopak čekají na ligové vítězství už pět zápasů. Ze šlágru, který mohl výrazně zdramatizovat boj o titul, si odvezli pouze bod a pořádný pocit křivdy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|19:9
|29
|2
Manchester City
|12
|7
|2
|3
|24:16
|23
|3
Brighton
|12
|7
|1
|4
|26:10
|22
|4
Liverpool
|12
|6
|4
|2
|19:11
|22
|5
Bournemouth
|12
|6
|3
|3
|20:15
|21
|6
Brentford
|12
|5
|5
|2
|24:11
|20
|7
Leeds
|12
|5
|5
|2
|17:9
|20
|8
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|14:11
|18
|9
Hull City
|12
|4
|5
|3
|16:13
|17
|10
Everton
|12
|4
|5
|3
|13:15
|17
|11
Chelsea
|12
|5
|1
|6
|22:23
|16
|12
Newcastle
|12
|4
|4
|4
|16:18
|16
|13
Aston Villa
|12
|3
|6
|3
|16:19
|15
|14
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|12:17
|12
|15
Ipswich Town
|12
|3
|3
|6
|17:24
|12
|16
Coventry City
|12
|4
|0
|8
|13:24
|12
|17
Fulham
|12
|2
|5
|5
|12:15
|11
|18
Sunderland
|12
|2
|3
|7
|8:19
|9
|19
Manchester Utd.
|12
|1
|5
|6
|14:27
|8
|20
Crystal Palace
|12
|2
|1
|9
|14:30
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup