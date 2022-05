Mbappé se rozhodl. Zavolal šéfovi Realu, že... Obří balík za podpis v Paříži

Miliardová tajenka fotbalového přestupového léta je vyřešena! Kylian Mbappé se rozhodl zůstat v Paris St. Germain, což měl osobně telefonicky sdělit prezidentovi Realu Florentinu Pérezovi, který ho lákal do Madridu. Je ale dost dobře možné, že tam zamíří příští rok, protože v nové mimořádně lukrativní smlouvě s PSG má mít zakotvenou i možnost mluvit do výběru kouče či posil - a odchodů...

300 milionů eur (zhruba 7,3 miliardy korun) jen za podpis nové tříleté smlouvy, dalších 100 milionů eur (2,4 miliardy) za každou sezonu na platu. Tak by měla podle spekulací zahraničních médií vypadat nová smlouva Kyliana Mbappého v Paříži. Podle střízlivějších zpráv BBC by měl být podpisový bonus poloviční a roční plat 40 milionů eur.

Bohatí majitelé PSG se evidentně rozhodli udržet 23letý klenot za každou cenu. Mbappé podle obvykle dobře informovaného novináře Fabrizia Romana osobně zavolal šéfovi Realu Madrid, že jeho nabídku nepřijme. Ten to pak v pátek měl oznámit i hráčům.

Real si prý byl stoprocentně jistý, že Mbappé na přestup kývne. Nabídka z Madridu měla být podle Mbappého matky Fayzy Lamari prakticky identická jako ta pařížská. Hráčova matka odmítla, že by její syn porušil nějakou dohodu s Realem, který prý bral Mbappého jednání jako slib. „Nikdy nebyla úplná dohoda potvrzená s klubem,“ oponuje Lamari podle FabrizioaRomana.

K astronomickému platu měl ale majitel PSG navíc přihodit i nezvyklé rozhodovací pravomoci. Měl by moci mluvit do výběru nového kouče či sportovního ředitele - a hlavně by měl mít slovo právě i v přestupech. Schválí si tedy za rok přesun do Realu?