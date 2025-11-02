ONLINE: Brest - Lyon. České duo v akci, rozšíří Šulc svoji gólovou sbírku?
Fotbalisté Lyonu v 11. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Brestu. V akci bude i české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc. Druhý jmenovaný se naposledy dvakrát gólově prosadil na trávníku Paris FC při remíze 3:3, přidá bývalý hráč Plzně další trefu(y)? Utkání začíná ve 20:45 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21:9
|24
|2
Marseille
|11
|7
|1
|3
|25:11
|22
|3
Monaco
|11
|6
|2
|3
|23:17
|20
|4
Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5
Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6
Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7
Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8
Nice
|11
|5
|2
|4
|16:16
|17
|9
Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Paris FC
|11
|4
|2
|5
|18:20
|14
|11
Rennais
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|12
Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|13
Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16
Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17
Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7:17
|7
|18
Metz
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup