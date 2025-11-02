Předplatné

ONLINE: Brest - Lyon. České duo v akci, rozšíří Šulc svoji gólovou sbírku?

Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápasZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc se proti Nice trefil dvakrát
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Adam Karabec se raduje z gólu s Rubenem Kluivertem
26
Fotbalisté Lyonu v 11. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Brestu. V akci bude i české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc. Druhý jmenovaný se naposledy dvakrát gólově prosadil na trávníku Paris FC při remíze 3:3, přidá bývalý hráč Plzně další trefu(y)? Utkání začíná ve 20:45 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1173121:924
2Marseille1171325:1122
3Monaco 1162323:1720
4Štrasburk1061321:1219
5Lyon1061316:1219
6Lens1061314:1019
7Lille1052322:1317
8Nice1152416:1617
9Toulouse1042417:1514
10Paris FC1142518:2014
11Rennais1026214:1612
12Le Havre1033412:1612
13Angers102448:1410
14Stade Brest1023514:189
15Nantes1023510:159
16Lorient1023513:229
17Auxerre112187:177
18Metz101278:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

