Předplatné

ONLINE: Brest - Lyon. Karabec začíná na lavičce, Šulc v základu, přidá další gól?

Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápasZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc se proti Nice trefil dvakrát
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Adam Karabec se raduje z gólu s Rubenem Kluivertem
26
Fotogalerie
iSport.cz
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Lyonu v 11. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Brestu. V akci bude i české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc. Druhý jmenovaný se naposledy dvakrát gólově prosadil na trávníku Paris FC při remíze 3:3, přidá bývalý hráč Plzně další trefu(y)? Utkání začíná ve 20:45 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1173121:924
2Marseille1171325:1122
3Lens1171317:1022
4Lille1162323:1320
5Monaco 1162323:1720
6Štrasburk1161422:1619
7Lyon1061316:1219
8Nice1152416:1617
9Toulouse1143417:1515
10Rennais1136218:1715
11Paris FC1142518:2014
12Le Havre1134412:1613
13Angers112458:1510
14Stade Brest1023514:189
15Nantes1123610:179
16Lorient1123613:259
17Metz1122710:268
18Auxerre112187:177
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů