ONLINE: Brest - Lyon. Karabec začíná na lavičce, Šulc v základu, přidá další gól?
Fotbalisté Lyonu v 11. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Brestu. V akci bude i české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc. Druhý jmenovaný se naposledy dvakrát gólově prosadil na trávníku Paris FC při remíze 3:3, přidá bývalý hráč Plzně další trefu(y)? Utkání začíná ve 20:45 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21:9
|24
|2
Marseille
|11
|7
|1
|3
|25:11
|22
|3
Lens
|11
|7
|1
|3
|17:10
|22
|4
Lille
|11
|6
|2
|3
|23:13
|20
|5
Monaco
|11
|6
|2
|3
|23:17
|20
|6
Štrasburk
|11
|6
|1
|4
|22:16
|19
|7
Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|8
Nice
|11
|5
|2
|4
|16:16
|17
|9
Toulouse
|11
|4
|3
|4
|17:15
|15
|10
Rennais
|11
|3
|6
|2
|18:17
|15
|11
Paris FC
|11
|4
|2
|5
|18:20
|14
|12
Le Havre
|11
|3
|4
|4
|12:16
|13
|13
Angers
|11
|2
|4
|5
|8:15
|10
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Nantes
|11
|2
|3
|6
|10:17
|9
|16
Lorient
|11
|2
|3
|6
|13:25
|9
|17
Metz
|11
|2
|2
|7
|10:26
|8
|18
Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7:17
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup