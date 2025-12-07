Předplatné

Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu prohráli v 15. kole francouzské ligy na hřišti Lorientu 0:1. Záložník Pavel Šulc odehrál celý zápas. Portugalský trenér Paulo Fonseca nedopřál jeho reprezentačnímu spoluhráči Adamu Karabcovi ani minutu. Lyon hrál od 42. minuty v deseti, když viděl druhou žlutou kartu bývalý hráč Arsenalu Ainsley Maitland-Niles. Tou dobou už Olympique prohrával po brance Pabla Pagise. V tabulce mu patří páté místo s desetibodovou ztrátou na vedoucí Lens.

Kanonáda PSG, Lens vede ligu

Paris St. Germain doma porazil Rennes vysoko 5:0 a ze druhého místa nadále ztrácí na vedoucí Lens jeden bod. Lídr dnes odpoledne zvítězil na hřišti Nantes 2:1.

Pařížskou kanonádu odstartoval ve 28. minutě Kvaracchelija a po Mayuluově gólu se gruzínský záložník prosadil i po změně stran. Vysokou výhru PSG v samém závěru uzavřeli střídající Mbaye a Ramos. Svěřenci Luise Enriqueho se oklepali z týden staré porážky 0:1 na hřišti Monaka, kvůli níž přišli o ligové vedení. Rennes přišlo o čtyřzápasovou vítěznou sérii a v tabulce je šesté.

Lens zvítězilo v Nantes brankami Thauvina a Saida, jenž rozhodl v 81. minutě. Brankáře Racingu připravil o čisté konto domácí útočník El Arabi, jenž doklepl do sítě vlastní vyraženou penaltu. Lídr z posledních devíti kol osmkrát zvítězil, jedinou ztrátu utrpěl na hřišti předposledních Met (0:2).

Výsledky 15. kola francouzské fotbalové ligy

Nice - Angers 0:1
Branka: 33. Balchdím

Auxerre - Mety 3:1
Branky: 36. Sinayoko z pen., 39. el-Azúzí, 89. Danois - 45.+1 Hein

Le Havre - FC Paříž 0:0

Lorient - Lyon 1:0
Branka: 39. Pagis

Nantes - Lens 1:2
Branky: 38. El Arabi - 34. Thauvin, 81. Said

Toulouse - Štrasburk 1:0
Branky: 18. Emersonn

Paris St. Germain - Rennes 5:0
Branky: 28. a 67. Kvaracchelija, 39. Mayulu, 8. Mbaye, 90.+1 Ramos

#TýmZVRPSkóreB
1Lens15111326:1334
2Paris SG15103232:1233
3Marseille1592435:1529
4Lille1592429:1729
5Lyon1573521:1624
6Rennais1566324:2324
7Monaco 1572626:2623
8Štrasburk1571725:2022
9Toulouse1555521:1920
10Stade Brest1554620:2419
11Angers1554613:1719
12Nice1552819:2717
13Lorient1545619:2817
14Paris FC1544721:2616
15Le Havre1536613:2115
16Auxerre1533911:2112
17Nantes1525813:2411
18Metz15321015:3411
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

