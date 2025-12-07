Lorient - Lyon 1:0. Prohra v deseti. Šulc hrál celý zápas, Karabec nedostal ani minutu
Fotbalisté Lyonu prohráli v 15. kole francouzské ligy na hřišti Lorientu 0:1. Záložník Pavel Šulc odehrál celý zápas. Portugalský trenér Paulo Fonseca nedopřál jeho reprezentačnímu spoluhráči Adamu Karabcovi ani minutu. Lyon hrál od 42. minuty v deseti, když viděl druhou žlutou kartu bývalý hráč Arsenalu Ainsley Maitland-Niles. Tou dobou už Olympique prohrával po brance Pabla Pagise. V tabulce mu patří páté místo s desetibodovou ztrátou na vedoucí Lens.
Kanonáda PSG, Lens vede ligu
Paris St. Germain doma porazil Rennes vysoko 5:0 a ze druhého místa nadále ztrácí na vedoucí Lens jeden bod. Lídr dnes odpoledne zvítězil na hřišti Nantes 2:1.
Pařížskou kanonádu odstartoval ve 28. minutě Kvaracchelija a po Mayuluově gólu se gruzínský záložník prosadil i po změně stran. Vysokou výhru PSG v samém závěru uzavřeli střídající Mbaye a Ramos. Svěřenci Luise Enriqueho se oklepali z týden staré porážky 0:1 na hřišti Monaka, kvůli níž přišli o ligové vedení. Rennes přišlo o čtyřzápasovou vítěznou sérii a v tabulce je šesté.
Lens zvítězilo v Nantes brankami Thauvina a Saida, jenž rozhodl v 81. minutě. Brankáře Racingu připravil o čisté konto domácí útočník El Arabi, jenž doklepl do sítě vlastní vyraženou penaltu. Lídr z posledních devíti kol osmkrát zvítězil, jedinou ztrátu utrpěl na hřišti předposledních Met (0:2).
Výsledky 15. kola francouzské fotbalové ligy
Nice - Angers 0:1
Branka: 33. Balchdím
Auxerre - Mety 3:1
Branky: 36. Sinayoko z pen., 39. el-Azúzí, 89. Danois - 45.+1 Hein
Le Havre - FC Paříž 0:0
Lorient - Lyon 1:0
Branka: 39. Pagis
Nantes - Lens 1:2
Branky: 38. El Arabi - 34. Thauvin, 81. Said
Toulouse - Štrasburk 1:0
Branky: 18. Emersonn
Paris St. Germain - Rennes 5:0
Branky: 28. a 67. Kvaracchelija, 39. Mayulu, 8. Mbaye, 90.+1 Ramos
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|15
|11
|1
|3
|26:13
|34
|2
Paris SG
|15
|10
|3
|2
|32:12
|33
|3
Marseille
|15
|9
|2
|4
|35:15
|29
|4
Lille
|15
|9
|2
|4
|29:17
|29
|5
Lyon
|15
|7
|3
|5
|21:16
|24
|6
Rennais
|15
|6
|6
|3
|24:23
|24
|7
Monaco
|15
|7
|2
|6
|26:26
|23
|8
Štrasburk
|15
|7
|1
|7
|25:20
|22
|9
Toulouse
|15
|5
|5
|5
|21:19
|20
|10
Stade Brest
|15
|5
|4
|6
|20:24
|19
|11
Angers
|15
|5
|4
|6
|13:17
|19
|12
Nice
|15
|5
|2
|8
|19:27
|17
|13
Lorient
|15
|4
|5
|6
|19:28
|17
|14
Paris FC
|15
|4
|4
|7
|21:26
|16
|15
Le Havre
|15
|3
|6
|6
|13:21
|15
|16
Auxerre
|15
|3
|3
|9
|11:21
|12
|17
Nantes
|15
|2
|5
|8
|13:24
|11
|18
Metz
|15
|3
|2
|10
|15:34
|11
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup