Šulc trefil nejtěsnější výhru Lyonu! Šestý gól ve Francii, dorovnal Baroše
Zase on. Pavel Šulc končí tento rok ve výborné formě. Svými góly rozhodl o vítězství Olympique Lyon jak ve čtvrtečním duelu Evropské ligy s Deventerem (2:1), tak i při triumfu 1:0 nad Le Havrem. Sedmi trefami v dresu OL se už dotáhl na Milana Baroše, jenž přitom na stejný počet zásahů potřeboval o tucet utkání více. „Deset gólů? Doufám, že jich dám v této sezoně ještě více,“ culil se český šikula po důležitém vítězství.
Rozjezd v novém angažmá měl Pavel Šulc pozvolný, ale nyní je pohodlně zabydlený v základní sestavě Lyonu. Svou pozici si vydobyl poctivými a produktivními výkony. Ve Francii ho zdobí tytéž charakteristiky, díky nimž táhnul Plzeň. Velký akční rádius, nevyčerpatelný zásobník energie a schopnost být ve správný čas na správném místě.
„Ligue 1 je velice těžká soutěž. Hraji více jako hrotový útočník, což mi sedí, ale je nesmírně těžké otevřít obrany soupeřů. Jsou na vysoké úrovni. Naštěstí máme dobrý tým, tak se nám to daří. Osobně dokážu být rozdílovým hráčem tím, že budu střílet góly, nebo na ně nahrávat,“ shrnul Šulc svou dosavadní zkušenost.
Zatímco proti Deventeru zařídil vítězství 2:1 pohotovou dorážkou, proti Le Havru se blýskl akrobatickou „rybičkou“, která přinesla triumf 1:0.
„Tyto situace jsme řešili v poločase. Trenér nás nabádal, abychom byli ze zadní tyče připraveni si sběhnout na zakončení. Říkal jsem Afonsu Moreirovi, ať dává míče do vápna, takže když přiletěl, dvakrát jsem se nerozmýšlel a prostě se do něj položil. Jen jsem cítil, jak jsem ho trefil hlavou, ale v první moment jsem ani nevěděl, jestli skončil v síti,“ popsal ofenzivní univerzál svou šestou trefu v Ligue 1.
V posledním ligovém zápase tohoto roku se Šulc mohl prosadit už na konci první půle, kdy jej kapitán Corentin Tolisso vysunul do tutové šance. V ní ale Šulce vychytal gólman hostů Mory Diaw. Na hlavičku českého záložníka z 52. minuty už ale Senegalec neměl nárok.
Deset gólů? Ještě víc!
Šulc díky tomu v Lyonu dorovnal příspěvek Milana Baroše, jenž v jeho dresu taktéž nastřílel sedm gólů. Zatímco Baroš na ně potřeboval třiatřicet utkání, Šulc je stihl už v jednadvaceti startech.
Když se ho tedy francouzští novináři zeptali, zda je Šulcovým cílem v této sezoně nasázet deset branek, jen se zamyslel a přiznal, že by jich rád nasázel ještě více.
Lyon také významně podržel slovenský gólman Dominik Greif, jenž v 38. minutě zneškodnil penaltu.
„Myslím, že jsme v prvním poločase hráli velmi dobře, ale nepodařilo se nám otevřít skóre, za což jsem částečně zodpovědný, jelikož jsem měl skvělou příležitost skórovat. Po změně stran to bylo o něco těžší, protože jsme věděli, že Le Havre má silné protiútoky. Byli jsme na to ovšem připravení a naši obránci odehráli fantastické utkání. Jsem rád, že jsem dostal druhou šanci ke skórování a mohl jsem týmu pomoci k výhře,“ zhodnotila posila z Viktorie Plzeň vývoj zápasu.
Lyon díky příspěvku české a slovenské hvězdy stráví Vánoce na pátém místě, které by na konci ročníku zajišťovalo účast v Evropské lize.
„Je to důležité vítězství. Od čtvrtka jsme neměli mnoho času na odpočinek a víme, že dokážeme hrát ještě lépe než dnes. Především jsme měli přidat druhý gól, který by nás více uklidnil,“ připojil svůj pohled trenér Paulo Fonseca, jenž z lavičky využil i Adama Karabce.
Kalendářní rok zakončí Lyon v neděli 21. prosince, kdy od 21:00 přivítá v rámci Coupe de France Saint-Cyr Collonges z šesté nejvyšší soutěže.
Bilance v dresu Lyonu
Jméno
Zápasy
Odehrané minuty
Góly
Asistence
Milan Baroš
33
1 868
7
4
Pavel Šulc
21
1 171
7
5
Adam Karabec
20
1 038
2
2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|5
Lyon
|16
|8
|3
|5
|22:16
|27
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup