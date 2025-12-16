Předplatné

Mbappé vysoudil dlužnou mzdu od PSG. Dosahuje závratné výše, přitom šlo o tři měsíce

Kylian Mbappé ještě v době, kdy hrál za Paris St. Germain
Kylian Mbappé ještě v době, kdy hrál za Paris St. GermainZdroj: ČTK
Kylian Mbappé slaví gól se spoluhráčem z Realu Viniciusem Juniorem
Kylian Mbappé přijímá gratulace po gólu do sítě Olympiakosu
Kylian Mbappé slaví gól proti Olympiakosu
Kylian Mbappe stihl hattrick za poločas
5
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Ještě než se podíváte na svoji výplatní pásku, čtěte... Paris St. Germain musí svému bývalému útočníkovi a fotbalové superstar Kylianu Mbappému zaplatit závratnou částku 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy. Rozhodl o tom soud.

Představitelé PSG v prohlášení sdělili, že se budou verdiktem soudu řídit a zároveň si vyhrazují právo na odvolání. „Paris St. Germain vždy jednal v dobré víře a čestně a bude v tom pokračovat. Klub se nyní dívá do budoucnosti založené na jednotě a kolektivním úspěchu a přeje hráči vše nejlepší do jeho další kariéry,“ uvedl francouzský velkoklub.

Mbappé od klubu požadoval 55 milionů eur jako dlužnou mzdu. Kapitán francouzské reprezentace loni v létě přestoupil do Realu Madrid po vypršení smlouvy zadarmo. Podle jeho zástupců mu PSG dlužil tříměsíční mzdu a část bonusů za předchozí prodloužení smlouvy.

„S usnesením soudu jsme spokojeni. Dalo se to očekávat vzhledem k tomu, že mzdy nebyly vyplaceny,“ uvedla Mbappého právní zástupkyně Frédérique Cassereauová.

Klub se odvolával na ústní dohodu s hráčem, podle níž se Mbappé těchto peněz vzdal, když s ním chtěl PSG prodloužit kontrakt znovu. Údajně tehdy souhlasil s tím, že si nebude sumu nárokovat, pokud ho Pařížané pustí po sezoně zadarmo.

Mbappému dala za pravdu Francouzská ligová asociace i její odvolací komise. Klub ale prohlásil, že se jejím rozhodnutím řídit nebude a případ skončil u soudu, kde úřadující vítěz Ligy mistrů neuspěl.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů