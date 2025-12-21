Předplatné

Šulcova snová premiéra ve francouzském poháru. Dvěma góly za poločas pečetil postup

Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháruZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Vstoupit do diskuse (1)

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové přestávce a v 85. minutě zvýšil na 2:0. V poslední minutě pak skóre uzavřel. Adam Karabec hrál do 66. minuty.

Pro Lyon to bylo první vystoupení v poháru, zatímco jeho soupeř už za sebou měl šest zápasů. V další fázi, do níž postoupilo 32 mužstev, se Olympique střetne s Lille.

Šulc dal od letního příchodu z Plzně za Lyon devět gólů. Šestkrát skóroval ve fracnouzské lize a jednou v Evropské lize.

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů