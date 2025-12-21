Šulcova snová premiéra ve francouzském poháru. Dvěma góly za poločas pečetil postup
Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové přestávce a v 85. minutě zvýšil na 2:0. V poslední minutě pak skóre uzavřel. Adam Karabec hrál do 66. minuty.
Pro Lyon to bylo první vystoupení v poháru, zatímco jeho soupeř už za sebou měl šest zápasů. V další fázi, do níž postoupilo 32 mužstev, se Olympique střetne s Lille.
Šulc dal od letního příchodu z Plzně za Lyon devět gólů. Šestkrát skóroval ve fracnouzské lize a jednou v Evropské lize.