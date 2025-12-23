Předplatné

V čem je lyonský Šulc jiný? Méně presinku, víc tvrdých čísel. Ironické porovnání s Karabcem

Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápasZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
Pavel Šulc dvěma góly pečetil postup Lyonu ve francouzském poháru
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Bartoloměj Černík
Francie - Ligue 1
Brzy to bude pět měsíců ode dne, kdy v holičském křesle s ikonickým muletem představil Olympique Lyon jako svou novou posilu Pavla Šulce. A v neděli zakončil český reprezentant svůj první podzim v zahraničí stylově dvěma góly do sítě Saint-Cyr Collognes ve francouzském poháru. S bilancí 9+5 ve všech soutěžích pomalu odpovídá na otázku, zda má na evropský fotbal. Přitom v Ligue 1 působí jak velice specifický hráč – proč ho fanoušci přirovnávají k Thomasi Müllerovi?

Jednou po rychlém ataku zakončil do prázdné brány, podruhé si po náběhu za obranu drze pohrál s gólmanem a zakončil k zadní tyči. Šulc zkrátka v pohárovém utkání (3:0) navázal na velkolepý konec roku, když zařídil góly i výhry v Ligue 1 a Evropské lize. Fanoušci si na jméno nejlepšího střelce už zvykli.

„Neměl ideální začátek, paběrkoval. A když už hrál, nebylo to nijak úžasné a fanoušci se podivovali, co to klub koupil za 10 milionů euro,“ vypráví Štěpán Touma, novinář, expert na Ligue 1 a správce stránky Francouzský fotbal na X. „Když se ale bavíme o prosinci, Šulc to hodně u fanoušků otočil. Už vědí, že to není o kličkách, a že počet gólů, co dal, není náhodou. Pochopili, co je to za hráče,“ doplňuje.

V Česku byl Šulc blízko vrcholu tabulek všemožných herních metrik, ale ve Francii opravdu vystupuje jako král tvrdých a koncových čísel. Ve velké většině statistik přepočítaných na 90 minut hry je mezi ofenzivními záložníky či křídelníky podprůměrný, ale v tom nejdůležitějším je v topu – góly (0,5 – 14. v lize), střely (2,4 – 11. v lize) a vytvořené šance (0,7 – 14. v lize).

 „Je tam ironické porovnání s Adamem Karabcem. Z hlediska estetického dojmu by se většina lidí asi chtěla koukat na Karabce, protože vypadá technicky i herně lépe. Ale jeho chceš mít na jeden zápas, zatímco Šulce chceš na celou sezonu. Nevypadá vždy tak fantasticky fotbalově, ale na jeho dřině a gólech postavíš úspěch,“ popisuje Touma. Host ze Sparty oproti kolegovi z reprezentace v posledním měsíci ze základní sestavy vypadl.

Září v „indexu ztrát“

Šulc si musel i zvykat na nové prostředí. Jak Touma poukazuje, mnozí si možná neuvědomují, jak je Francie tvrdá soutěž; čtyřiadvacetiletý hráč přišel ze soubojové české ligy nastartovaný, brzy si ale musel uvědomit, že čelí ještě zdaleka odlišné síle nabušených dvoumetrových stoperů. „Byl hodně agresivní, v prvních startech vždy stihl do pár vteřin udělat faul. Ale teď už je vidět, že se na Francii adaptoval.“ Ústup z plzeňského stylu se promítá i do zmíněných podpůrných metrik.

Zatímco ve Viktorii minulou sezonu patřil produktivní štírek i k největším ligovým mašinám v presinku (6,4 zisků míče na zápas, nejvíce v soutěži), v Ligue 1 je na čísle 3,1, tedy jednom z nejnižších na svém postu. Velice nízkou má mezi svými konkurenty i úspěšnost přihrávek (75 %), počet driblinků (2,3), počet přihrávek v útočné třetině (2,2).

V čem ale září, je takzvaný „index ztrát“, kde wyscout dělí počet ztrát míče úspěšnými útočnými akcemi hráče. Čím nižší, tím lepší, a Šulc je na velice solidní hodnotě 3,1. To vše napovídá brutální efektivitě – český reprezentant toho ve hře nedělá moc, ale když už se k něčemu nachomýtne, má to smysl. I proto ho množství fanoušků na sociálních sítích přirovnává k Thomasu Müllerovi, ikonickému útočníkovi Bayernu Mnichov, na kterého se nekoukalo nejlépe, ale byl pro hru klíčový.

„Jo, to asi sedí, příjemné přirovnání,“ usmívá se Touma a pokračuje: „Jeho góly už nejsou střely zpoza vápna, jako jsme byli zvyklí z Plzně, ale z pár metrů v malém vápně. Šel tam hlavou i do pozice, kde mu ji mohli ukopnout. Lidé cení, že si i přes svou postavu vede proti silovým obranám opravdu dobře.“

Celkově tak Lyon i díky Šulcovi zažívá solidní sezonu. Francouzský gigant jel v létě v úsporném módu, vždyť plzeňský odchovanec patřil k těm nejdražším posilám… V Ligue 1 ale Olympique drží pátou pohárovou příčku a ligové fázi Evropské ligy dokonce z prvního místa kraluje! „V lize spokojenost, ačkoliv to výš než na páté místo nevidím. Ale v Evropě je to určitě daleko nad očekáváními, zvlášť když panovaly obavy kvůli úzkému kádru,“ uzavírá Touma.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens16121328:1337
2Paris SG16113235:1436
3Marseille16102436:1532
4Lille16102433:2032
5Lyon1683522:1627
6Rennais1676327:2427
7Toulouse1665524:1923
8Štrasburk1672725:2023
9Monaco 1672726:2723
10Angers1664617:1822
11Stade Brest1654721:2719
12Lorient1646619:2818
13Nice1652919:2917
14Paris FC1644821:2916
15Le Havre1636713:2215
16Auxerre16331014:2512
17Nantes1625914:2811
18Metz16321117:3711
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

