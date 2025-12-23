V čem je lyonský Šulc jiný? Méně presinku, víc tvrdých čísel. Ironické porovnání s Karabcem
Brzy to bude pět měsíců ode dne, kdy v holičském křesle s ikonickým muletem představil Olympique Lyon jako svou novou posilu Pavla Šulce. A v neděli zakončil český reprezentant svůj první podzim v zahraničí stylově dvěma góly do sítě Saint-Cyr Collognes ve francouzském poháru. S bilancí 9+5 ve všech soutěžích pomalu odpovídá na otázku, zda má na evropský fotbal. Přitom v Ligue 1 působí jak velice specifický hráč – proč ho fanoušci přirovnávají k Thomasi Müllerovi?
Jednou po rychlém ataku zakončil do prázdné brány, podruhé si po náběhu za obranu drze pohrál s gólmanem a zakončil k zadní tyči. Šulc zkrátka v pohárovém utkání (3:0) navázal na velkolepý konec roku, když zařídil góly i výhry v Ligue 1 a Evropské lize. Fanoušci si na jméno nejlepšího střelce už zvykli.
„Neměl ideální začátek, paběrkoval. A když už hrál, nebylo to nijak úžasné a fanoušci se podivovali, co to klub koupil za 10 milionů euro,“ vypráví Štěpán Touma, novinář, expert na Ligue 1 a správce stránky Francouzský fotbal na X. „Když se ale bavíme o prosinci, Šulc to hodně u fanoušků otočil. Už vědí, že to není o kličkách, a že počet gólů, co dal, není náhodou. Pochopili, co je to za hráče,“ doplňuje.
V Česku byl Šulc blízko vrcholu tabulek všemožných herních metrik, ale ve Francii opravdu vystupuje jako král tvrdých a koncových čísel. Ve velké většině statistik přepočítaných na 90 minut hry je mezi ofenzivními záložníky či křídelníky podprůměrný, ale v tom nejdůležitějším je v topu – góly (0,5 – 14. v lize), střely (2,4 – 11. v lize) a vytvořené šance (0,7 – 14. v lize).
„Je tam ironické porovnání s Adamem Karabcem. Z hlediska estetického dojmu by se většina lidí asi chtěla koukat na Karabce, protože vypadá technicky i herně lépe. Ale jeho chceš mít na jeden zápas, zatímco Šulce chceš na celou sezonu. Nevypadá vždy tak fantasticky fotbalově, ale na jeho dřině a gólech postavíš úspěch,“ popisuje Touma. Host ze Sparty oproti kolegovi z reprezentace v posledním měsíci ze základní sestavy vypadl.
Září v „indexu ztrát“
Šulc si musel i zvykat na nové prostředí. Jak Touma poukazuje, mnozí si možná neuvědomují, jak je Francie tvrdá soutěž; čtyřiadvacetiletý hráč přišel ze soubojové české ligy nastartovaný, brzy si ale musel uvědomit, že čelí ještě zdaleka odlišné síle nabušených dvoumetrových stoperů. „Byl hodně agresivní, v prvních startech vždy stihl do pár vteřin udělat faul. Ale teď už je vidět, že se na Francii adaptoval.“ Ústup z plzeňského stylu se promítá i do zmíněných podpůrných metrik.
Zatímco ve Viktorii minulou sezonu patřil produktivní štírek i k největším ligovým mašinám v presinku (6,4 zisků míče na zápas, nejvíce v soutěži), v Ligue 1 je na čísle 3,1, tedy jednom z nejnižších na svém postu. Velice nízkou má mezi svými konkurenty i úspěšnost přihrávek (75 %), počet driblinků (2,3), počet přihrávek v útočné třetině (2,2).
V čem ale září, je takzvaný „index ztrát“, kde wyscout dělí počet ztrát míče úspěšnými útočnými akcemi hráče. Čím nižší, tím lepší, a Šulc je na velice solidní hodnotě 3,1. To vše napovídá brutální efektivitě – český reprezentant toho ve hře nedělá moc, ale když už se k něčemu nachomýtne, má to smysl. I proto ho množství fanoušků na sociálních sítích přirovnává k Thomasu Müllerovi, ikonickému útočníkovi Bayernu Mnichov, na kterého se nekoukalo nejlépe, ale byl pro hru klíčový.
„Jo, to asi sedí, příjemné přirovnání,“ usmívá se Touma a pokračuje: „Jeho góly už nejsou střely zpoza vápna, jako jsme byli zvyklí z Plzně, ale z pár metrů v malém vápně. Šel tam hlavou i do pozice, kde mu ji mohli ukopnout. Lidé cení, že si i přes svou postavu vede proti silovým obranám opravdu dobře.“
Celkově tak Lyon i díky Šulcovi zažívá solidní sezonu. Francouzský gigant jel v létě v úsporném módu, vždyť plzeňský odchovanec patřil k těm nejdražším posilám… V Ligue 1 ale Olympique drží pátou pohárovou příčku a ligové fázi Evropské ligy dokonce z prvního místa kraluje! „V lize spokojenost, ačkoliv to výš než na páté místo nevidím. Ale v Evropě je to určitě daleko nad očekáváními, zvlášť když panovaly obavy kvůli úzkému kádru,“ uzavírá Touma.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|16
|12
|1
|3
|28:13
|37
|2
Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Marseille
|16
|10
|2
|4
|36:15
|32
|4
Lille
|16
|10
|2
|4
|33:20
|32
|5
Lyon
|16
|8
|3
|5
|22:16
|27
|6
Rennais
|16
|7
|6
|3
|27:24
|27
|7
Toulouse
|16
|6
|5
|5
|24:19
|23
|8
Štrasburk
|16
|7
|2
|7
|25:20
|23
|9
Monaco
|16
|7
|2
|7
|26:27
|23
|10
Angers
|16
|6
|4
|6
|17:18
|22
|11
Stade Brest
|16
|5
|4
|7
|21:27
|19
|12
Lorient
|16
|4
|6
|6
|19:28
|18
|13
Nice
|16
|5
|2
|9
|19:29
|17
|14
Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21:29
|16
|15
Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13:22
|15
|16
Auxerre
|16
|3
|3
|10
|14:25
|12
|17
Nantes
|16
|2
|5
|9
|14:28
|11
|18
Metz
|16
|3
|2
|11
|17:37
|11
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup