Francie žasne nad výkony Šulce, dvěma góly řídil výhru: Útočník, záložník? Jsem všechno!
Z odchovance Viktorie Plzeň se stává hvězda Ligue 1. Ofenzivní šikula Paverl Šulc dalšími dvěma trefami zařídil vítězství Lyonu 3:1 na půdě Monaka a napříč všemi soutěžemi je ve Francii třetím nejproduktivnějším hráčem. „Útočník? Ofenzivní záložník? Jsem všechno!“ odpověděl euforicky novinářům, kteří stále neznají jeho nejlepší pozici. Údiv vyvolává česká posila i dalšími aspekty své hry. Především parádní produktivitou.
Má dar být ve správný čas na správném místě. Pavel Šulc díky tomu poslal Lyon v Monaku do vedení, když při rohovém kopu ukázkově zavřel zadní tyč a nasměroval míč do sítě.
„Skórovali jsme, ale následně jsme polevili a inkasovali smolný gól. O poločase jsme ale udělali pár změn, které přinesly ovoce,“ těšil Šulce zlepšený výkon týmu po změně stran.
Ten korunoval právě český střelec, když si před vápnem převzal míč a parádní ranou o tyč vrátil hostům vedení. „Ainsley Maitland-Niles mi přihrál a křičel, ať střílím, tak jsem ho poslechl a dobře jsem udělal. Už na tréninku se soustředím, abych proměnil ideálně každou šanci, a přenáší se to i do zápasů. Jsem za to rád, protože tím pomáhám mužstvu,“ těší Šulce vlastní produktivita.
Lyonu pomohl i kriminální zákrok domácího Mamadoua Coulibalyho. Jednadvacetiletý Francouz kopačkou zasáhl hlavu Nicoláse Tagliafica a viděl červenou kartu. Olympique následně zvýšil na konečných 3:1 a Šulc přepustil místo Adamu Karabcovi. „Je důležité, že jsme začali rok výhrou a dobrým výkonem,“ věděl Šulc.
Český střelec se stal hlavním tématem francouzských médií. Přední sportovní deník L’Équipe umístil Šulce na titulní stranu jako „Český dárek“, podle Eurosportu je na Šulce jednoduše spoleh a Le Progrés si cení Šulcovy energie a instinktu.
„Je prostě jiný. Jeho hra není technicky vytříbená, ale je nesmírně efektivní, neustále pracuje pro tým a vypadá to, že přímo přitahuje míč. Může také zahrát na vícero pozicích, což je velký bonus,“ cení si Šulcovy všestrannosti trenér Paulo Fonseca.
I díky ní se letní posila po slabším úvodu do angažmá probila do základní sestavy Olympique. Ve třiadvaceti startech napříč všemi soutěžemi má Šulc už jedenáct branek a pět asistencí. V celé Francii je produktivnější pouze duo z Marseille Mason Greenwood (15+4) a Pierre-Emerick Aubameyang (8+10). Greenwood přitom odehrál o pět set a Aubameyang o dvě stě minut více.
Proti Monaku stačily Šulcovi na dva zásahy dvě střely a celkově pouhých třiadvacet dotyků s míčem. „Na míči jsem moc nebyl, ale stejně jsem vstřelil dva góly, takže to byl pěkný večer, no ne?“ smál se Šulc.
Útok Lyonu ještě do konce sezony vylepší Endrick. Talentovaný Brazilec přichází z Realu Madrid na hostování bez opce.
„Pavel a Endrick jsou dva odlišné typy hráčů. Pavel může hrát prakticky kdekoliv. Není to typický hroťák, ale je nesmírně efektivní. Ve vápně přitahuje míč, a když dostane šanci, skóruje. Je to atypický hráč, ale pro nás nesmírně důležitý,“ hodlá Portugalec Fonseca nadále spoléhat na Šulce i přes příchod zvučné posily.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|17
|13
|1
|3
|31:13
|40
|2
Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Marseille
|16
|10
|2
|4
|36:15
|32
|4
Lille
|17
|10
|2
|5
|33:22
|32
|5
Lyon
|17
|9
|3
|5
|25:17
|30
|6
Rennais
|17
|8
|6
|3
|29:24
|30
|7
Štrasburk
|17
|7
|3
|7
|26:21
|24
|8
Toulouse
|17
|6
|5
|6
|24:22
|23
|9
Monaco
|17
|7
|2
|8
|27:30
|23
|10
Angers
|16
|6
|4
|6
|17:18
|22
|11
Stade Brest
|16
|5
|4
|7
|21:27
|19
|12
Lorient
|16
|4
|6
|6
|19:28
|18
|13
Nice
|17
|5
|3
|9
|20:30
|18
|14
Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21:29
|16
|15
Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13:22
|15
|16
Auxerre
|16
|3
|3
|10
|14:25
|12
|17
Nantes
|16
|2
|5
|9
|14:28
|11
|18
Metz
|16
|3
|2
|11
|17:37
|11
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup