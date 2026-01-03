Předplatné

Monako - Lyon 1:3. Šulc dvěma góly zařídil výhru, Karabec naskočil v závěru

Pavel Šulc slaví branku do sítě Monaka
Pavel Šulc slaví branku do sítě MonakaZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc se raduje se spoluhráčem
Pavel Šulc se raduje z gólu
Pavel Šulc během utkání s Monakem
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.

Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.

Dnes Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.

Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens17131331:1340
2Paris SG16113235:1436
3Marseille16102436:1532
4Lille16102433:2032
5Lyon1793525:1730
6Rennais1676327:2427
7Štrasburk1672725:2023
8Toulouse1765624:2223
9Monaco 1772827:3023
10Angers1664617:1822
11Stade Brest1654721:2719
12Lorient1646619:2818
13Nice1652919:2917
14Paris FC1644821:2916
15Le Havre1636713:2215
16Auxerre16331014:2512
17Nantes1625914:2811
18Metz16321117:3711
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

