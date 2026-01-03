Monako - Lyon 1:3. Šulc dvěma góly zařídil výhru, Karabec naskočil v závěru
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.
Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.
Dnes Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.
Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|17
|13
|1
|3
|31:13
|40
|2
Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Marseille
|16
|10
|2
|4
|36:15
|32
|4
Lille
|16
|10
|2
|4
|33:20
|32
|5
Lyon
|17
|9
|3
|5
|25:17
|30
|6
Rennais
|16
|7
|6
|3
|27:24
|27
|7
Štrasburk
|16
|7
|2
|7
|25:20
|23
|8
Toulouse
|17
|6
|5
|6
|24:22
|23
|9
Monaco
|17
|7
|2
|8
|27:30
|23
|10
Angers
|16
|6
|4
|6
|17:18
|22
|11
Stade Brest
|16
|5
|4
|7
|21:27
|19
|12
Lorient
|16
|4
|6
|6
|19:28
|18
|13
Nice
|16
|5
|2
|9
|19:29
|17
|14
Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21:29
|16
|15
Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13:22
|15
|16
Auxerre
|16
|3
|3
|10
|14:25
|12
|17
Nantes
|16
|2
|5
|9
|14:28
|11
|18
Metz
|16
|3
|2
|11
|17:37
|11
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup