Lyon - Brest 2:1. Šulc se parádně trefil z úhlu! Další branku mu sebral VAR
Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique využil páteční porážky Lille 0:3 s PSG i dnešní remízy Rennes 1:1 s Le Havre a posunul se na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, protože tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu. Přesilovku využil Lyon v 41. minutě: Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastaroval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.
Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|18
|14
|1
|3
|32:13
|43
|2
Paris SG
|18
|13
|3
|2
|40:15
|42
|3
Marseille
|18
|11
|2
|5
|41:19
|35
|4
Lyon
|18
|10
|3
|5
|27:18
|33
|5
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|6
Rennais
|18
|8
|7
|3
|30:25
|31
|7
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|8
Toulouse
|18
|7
|5
|6
|29:23
|26
|9
Monaco
|18
|7
|2
|9
|28:33
|23
|10
Stade Brest
|18
|6
|4
|8
|24:29
|22
|11
Angers
|18
|6
|4
|8
|20:25
|22
|12
Lorient
|18
|5
|7
|6
|23:30
|22
|13
Paris FC
|18
|5
|4
|9
|24:32
|19
|14
Le Havre
|18
|4
|7
|7
|16:24
|19
|15
Nice
|18
|5
|3
|10
|21:35
|18
|16
Nantes
|18
|3
|5
|10
|17:30
|14
|17
Auxerre
|18
|3
|3
|12
|14:28
|12
|18
Metz
|18
|3
|3
|12
|19:40
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup