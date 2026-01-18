Předplatné

Lyon - Brest 2:1. Šulc se parádně trefil z úhlu! Další branku mu sebral VAR

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique využil páteční porážky Lille 0:3 s PSG i dnešní remízy Rennes 1:1 s Le Havre a posunul se na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.

Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, protože tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu. Přesilovku využil Lyon v 41. minutě: Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastaroval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.

Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens18141332:1343
2Paris SG18133240:1542
3Marseille18112541:1935
4Lyon18103527:1833
5Lille18102633:2532
6Rennais1887330:2531
7Štrasburk1883728:2227
8Toulouse1875629:2326
9Monaco 1872928:3323
10Stade Brest1864824:2922
11Angers1864820:2522
12Lorient1857623:3022
13Paris FC1854924:3219
14Le Havre1847716:2419
15Nice18531021:3518
16Nantes18351017:3014
17Auxerre18331214:2812
18Metz18331219:4012
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

