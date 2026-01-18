Předplatné

ONLINE: Lyon - Brest 2:0. Šulc v základu, opět se trefil. Další gól mu vzalo video

Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za LyonZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc slaví branku do sítě Monaka
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Pavel Šulc v hlavičkovém souboji
Pavel Šulc odehrál celý zápas při prohře 0:1 proti Lorientu
Fotbalisté Lyonu hostí v 18. kole francouzské Ligue 1 Brest. V základní sestavě domácího celku nastoupil Pavel Šulc a v prvním poločase se střelecky prosadil. Adam Karabec je na lavičce. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens18141332:1343
2Paris SG18133240:1542
3Marseille18112541:1935
4Lille18102633:2532
5Rennais1887330:2531
6Lyon1793525:1730
7Štrasburk1883728:2227
8Toulouse1875629:2326
9Monaco 1872928:3323
10Stade Brest1764723:2722
11Angers1864820:2522
12Lorient1857623:3022
13Paris FC1854924:3219
14Le Havre1847716:2419
15Nice18531021:3518
16Nantes18351017:3014
17Auxerre18331214:2812
18Metz18331219:4012
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

