ONLINE: Lyon - Brest 2:0. Šulc v základu, opět se trefil. Další gól mu vzalo video
Fotbalisté Lyonu hostí v 18. kole francouzské Ligue 1 Brest. V základní sestavě domácího celku nastoupil Pavel Šulc a v prvním poločase se střelecky prosadil. Adam Karabec je na lavičce. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|18
|14
|1
|3
|32:13
|43
|2
Paris SG
|18
|13
|3
|2
|40:15
|42
|3
Marseille
|18
|11
|2
|5
|41:19
|35
|4
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|5
Rennais
|18
|8
|7
|3
|30:25
|31
|6
Lyon
|17
|9
|3
|5
|25:17
|30
|7
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|8
Toulouse
|18
|7
|5
|6
|29:23
|26
|9
Monaco
|18
|7
|2
|9
|28:33
|23
|10
Stade Brest
|17
|6
|4
|7
|23:27
|22
|11
Angers
|18
|6
|4
|8
|20:25
|22
|12
Lorient
|18
|5
|7
|6
|23:30
|22
|13
Paris FC
|18
|5
|4
|9
|24:32
|19
|14
Le Havre
|18
|4
|7
|7
|16:24
|19
|15
Nice
|18
|5
|3
|10
|21:35
|18
|16
Nantes
|18
|3
|5
|10
|17:30
|14
|17
Auxerre
|18
|3
|3
|12
|14:28
|12
|18
Metz
|18
|3
|3
|12
|19:40
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup