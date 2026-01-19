„Pavelito“ táhne Lyon! Další chvála pro Šulce: brilantní moment, byl všudypřítomný
Přišel jako neznámý kluk, ale postupně se z něj stává tahoun týmu. Český ofenzivní hráč Pavel Šulc se postaral dosud o třetinu ligových gólů fotbalistů Lyonu, kteří se i díky němu posunuli už na čtvrtou pozici tabulky. V nedělním zápase Ligue 1 proti Brestu (2:1) zaujal nádhernou trefou z úhlu. „Chladnokrevné,“ komentoval situaci klub na sociálních sítích.
Pavel Šulc při možném protiútoku vystartoval dopředu, zároveň si při přihrávce od Afonse Moreiry šikovně pohlídal možné ofsajdové postavení. Ofenzivní hráč si na míč počkal a ve chvíli, kdy se k němu blížil obránce soupeře, špičkou si ho posunul do běhu. Fantastické uvolnění!
Následně se třetím dotekem dostal přes brankáře Gregoireho Couderta. A i když se Šulc vyhnal do obrovského úhlu, z hrany malého vápna se trefil přes dva bránící hráče přesně k zadní tyči. Následně přišla oslava s parťákem Endrickem, jenž hostuje v Lyonu z Realu Madrid. Tato situace dosáhla ve statistice očekávaných gólů podle datové společnosti Wyscout na hodnotu 0,4.
Záběry mimořádně povedeného gólu začaly ihned kolovat po sociálních sítích a francouzský deník L´Equipe ho označil za „brilantní moment.“ Český reprezentační záložník, kterému někteří fanoušci po posledních výkonech přezdívají „Pavelito“, dostal v zápasovém hodnocení od novinářů sedmičku s velmi výstižným odůvodněním: „Všudypřítomný Šulc.“
Nedělním výkonem se posunul mezi tři nejlepší střelce francouzské ligy. Aktuálně má devět zásahů, čímž se dotáhl na útočníka Estebana Lepaula z Rennes. Před nimi se nacházejí pouze Joaquin Panichelli ze Štrasburku (10) a Mason Greenwood z Olympique Marseille (12).
Rozbor jeho zásahů je působivý. Šulcovi je prakticky jedno, čím skóruje - pětkrát uspěl pravou nohou, jednou levou a hned třikrát hlavou. Navíc jde o častou záležitost, když se gólově prosadí v lize prakticky každých 109 minut.
Proti Brestu dal už šestou branku v posledních sedmi soutěžních zápasech. „Přeju si dávat góly pořád,“ líčil nadšeně v rozhovoru pro klubový web. „Tenhle zápas byl těžký. Kontrolovali jsme hru pětaosmdesát minut, ale nejdůležitější je stejně vítězství,“ doplnil.
Lyon zapsal třetí ligovou výhru v řadě a posunul se v tabulce na čtvrtou pozici, která momentálně zaručuje účast v kvalifikaci Ligy mistrů. „Musíme pořád stoupat tabulkou nahoru,“ zmínil Šulc. „Čtvrté místo je výborné a myslím, že si ho zasloužíme. Tým odehrál celkově velmi dobré utkání,“ poznamenal ofenzivní hráč, který přišel proti Brestu o druhý vstřelený gól kvůli těsnému ofsajdu.
Česká mašina nabrala ve francouzské lize pořádné tempo. Nyní je otázka, kde se zastaví.
Šulc ve francouzské lize
Zápasy: 17
Muž zápasu: 2x
Odehrané minuty: 981
Góly: 9
Počet minut na gól: 109
Góly hlavou: 3
Góly pravačkou: 5
Góly levačkou: 1
Počet střel na branku: 13
Asistence: 2
Velký rozhovor s Pavlem Šulcem si můžete přečíst v pátečním Sport Magazínu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|18
|14
|1
|3
|32:13
|43
|2
Paris SG
|18
|13
|3
|2
|40:15
|42
|3
Marseille
|18
|11
|2
|5
|41:19
|35
|4
Lyon
|18
|10
|3
|5
|27:18
|33
|5
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|6
Rennais
|18
|8
|7
|3
|30:25
|31
|7
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|8
Toulouse
|18
|7
|5
|6
|29:23
|26
|9
Monaco
|18
|7
|2
|9
|28:33
|23
|10
Stade Brest
|18
|6
|4
|8
|24:29
|22
|11
Angers
|18
|6
|4
|8
|20:25
|22
|12
Lorient
|18
|5
|7
|6
|23:30
|22
|13
Paris FC
|18
|5
|4
|9
|24:32
|19
|14
Le Havre
|18
|4
|7
|7
|16:24
|19
|15
Nice
|18
|5
|3
|10
|21:35
|18
|16
Nantes
|18
|3
|5
|10
|17:30
|14
|17
Auxerre
|18
|3
|3
|12
|14:28
|12
|18
Metz
|18
|3
|3
|12
|19:40
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup