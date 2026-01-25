Méty - Lyon 2:5. Kanonáda na hřišti posledního týmu. Hattrick Endricka, Šulc zůstal sedět
Pavel Šulc ani Adam Karabec do 19. kola francouzské Ligue 1 nezasáhli. Jejich Olympique Lyon si ze hřiště posledních Mét odvezl tři body po vysoké výhře 5:2. Hattrickem se blýskla mladá brazilská hvězda Endrick.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|2
Lens
|19
|14
|1
|4
|33:16
|43
|3
Marseille
|19
|12
|2
|5
|44:20
|38
|4
Lyon
|19
|11
|3
|5
|32:20
|36
|5
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|6
Rennais
|19
|8
|7
|4
|30:27
|31
|7
Toulouse
|19
|8
|5
|6
|31:23
|29
|8
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|9
Lorient
|19
|6
|7
|6
|25:30
|25
|10
Monaco
|19
|7
|3
|9
|28:33
|24
|11
Angers
|19
|6
|5
|8
|20:25
|23
|12
Stade Brest
|19
|6
|4
|9
|24:31
|22
|13
Nice
|19
|6
|3
|10
|25:36
|21
|14
Paris FC
|19
|5
|5
|9
|24:32
|20
|15
Le Havre
|19
|4
|8
|7
|16:24
|20
|16
Nantes
|19
|3
|5
|11
|18:34
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|19
|3
|3
|13
|21:45
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup