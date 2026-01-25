Předplatné

Méty - Lyon 2:5. Kanonáda na hřišti posledního týmu. Hattrick Endricka, Šulc zůstal sedět

Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec Endrick
Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec Endrick
Pod výhru 5:2 v Métách se hattrickem podepsal Brazilec Endrick
Pavel Šulc slaví branku do sítě Monaka
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Pavel Šulc se raduje se spoluhráčem
20
iSport.cz
Francie - Ligue 1
Pavel Šulc ani Adam Karabec do 19. kola francouzské Ligue 1 nezasáhli. Jejich Olympique Lyon si ze hřiště posledních Mét odvezl tři body po vysoké výhře 5:2. Hattrickem se blýskla mladá brazilská hvězda Endrick.

Podrobnosti připravujeme.

25

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG19143241:1545
2Lens19141433:1643
3Marseille19122544:2038
4Lyon19113532:2036
5Lille18102633:2532
6Rennais1987430:2731
7Toulouse1985631:2329
8Štrasburk1883728:2227
9Lorient1967625:3025
10Monaco 1973928:3324
11Angers1965820:2523
12Stade Brest1964924:3122
13Nice19631025:3621
14Paris FC1955924:3220
15Le Havre1948716:2420
16Nantes19351118:3414
17Auxerre19331314:2912
18Metz19331321:4512
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

