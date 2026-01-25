ONLINE: Mety - Lyon. Olympique hraje na hřišti posledního týmu, prosadí se znovu Šulc?
Sedmnáct zápasů, devět gólů. Taková je dosavadní bilance Pavla Šulce v Ligue 1. Český reprezentant se řadí mezi nejlepší střelce francouzské ligy. Dnes může své statistiky ještě vylepšit, jeho Lyon se totiž představí na hřišti posledních Met. Olympique se aktuálně drží na 4. místě. Přidá další tři body a nastoupí i Adam Karabec? Zápas začíná v 17:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|2
Lens
|19
|14
|1
|4
|33:16
|43
|3
Marseille
|19
|12
|2
|5
|44:20
|38
|4
Lyon
|18
|10
|3
|5
|27:18
|33
|5
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|6
Rennais
|19
|8
|7
|4
|30:27
|31
|7
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|8
Toulouse
|18
|7
|5
|6
|29:23
|26
|9
Lorient
|19
|6
|7
|6
|25:30
|25
|10
Monaco
|19
|7
|3
|9
|28:33
|24
|11
Stade Brest
|18
|6
|4
|8
|24:29
|22
|12
Angers
|18
|6
|4
|8
|20:25
|22
|13
Le Havre
|19
|4
|8
|7
|16:24
|20
|14
Paris FC
|18
|5
|4
|9
|24:32
|19
|15
Nice
|18
|5
|3
|10
|21:35
|18
|16
Nantes
|18
|3
|5
|10
|17:30
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|18
|3
|3
|12
|19:40
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup