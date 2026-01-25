Předplatné

ONLINE: Mety - Lyon. Olympique hraje na hřišti posledního týmu, prosadí se znovu Šulc?

Pavel Šulc slaví branku do sítě Monaka
Pavel Šulc slaví branku do sítě MonakaZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Pavel Šulc se raduje se spoluhráčem
Pavel Šulc se raduje z gólu
Pavel Šulc během utkání s Monakem
Francie - Ligue 1
Sedmnáct zápasů, devět gólů. Taková je dosavadní bilance Pavla Šulce v Ligue 1. Český reprezentant se řadí mezi nejlepší střelce francouzské ligy. Dnes může své statistiky ještě vylepšit, jeho Lyon se totiž představí na hřišti posledních Met. Olympique se aktuálně drží na 4. místě. Přidá další tři body a nastoupí i Adam Karabec? Zápas začíná v 17:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG19143241:1545
2Lens19141433:1643
3Marseille19122544:2038
4Lyon18103527:1833
5Lille18102633:2532
6Rennais1987430:2731
7Štrasburk1883728:2227
8Toulouse1875629:2326
9Lorient1967625:3025
10Monaco 1973928:3324
11Stade Brest1864824:2922
12Angers1864820:2522
13Le Havre1948716:2420
14Paris FC1854924:3219
15Nice18531021:3518
16Nantes18351017:3014
17Auxerre19331314:2912
18Metz18331219:4012
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

