ONLINE: Méty - Lyon. Olympique hraje na hřišti posledního týmu, Šulc je na lavičce
Sedmnáct zápasů, devět gólů. Taková je dosavadní bilance Pavla Šulce v Ligue 1. Český reprezentant se řadí mezi nejlepší střelce francouzské ligy. Dnes může své statistiky ještě vylepšit, jeho Lyon se totiž představí na hřišti posledních Mét. Šulc společně s Adamem Karabcem začínají utkání na lavičce. Zápas od 17:15 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|2
Lens
|19
|14
|1
|4
|33:16
|43
|3
Marseille
|19
|12
|2
|5
|44:20
|38
|4
Lyon
|18
|10
|3
|5
|27:18
|33
|5
Lille
|18
|10
|2
|6
|33:25
|32
|6
Rennais
|19
|8
|7
|4
|30:27
|31
|7
Štrasburk
|18
|8
|3
|7
|28:22
|27
|8
Toulouse
|18
|7
|5
|6
|29:23
|26
|9
Lorient
|19
|6
|7
|6
|25:30
|25
|10
Monaco
|19
|7
|3
|9
|28:33
|24
|11
Stade Brest
|18
|6
|4
|8
|24:29
|22
|12
Angers
|18
|6
|4
|8
|20:25
|22
|13
Nice
|19
|6
|3
|10
|25:36
|21
|14
Le Havre
|19
|4
|8
|7
|16:24
|20
|15
Paris FC
|18
|5
|4
|9
|24:32
|19
|16
Nantes
|19
|3
|5
|11
|18:34
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|18
|3
|3
|12
|19:40
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup