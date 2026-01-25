Předplatné

ONLINE: Méty - Lyon. Olympique hraje na hřišti posledního týmu, Šulc je na lavičce

Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v BernuZdroj: ČTK / AP / Alessandro della Valle
Pavel Šulc slaví branku do sítě Monaka
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Pavel Šulc se raduje se spoluhráčem
Pavel Šulc se raduje z gólu
Pavel Šulc během utkání s Monakem
Francie - Ligue 1
Sedmnáct zápasů, devět gólů. Taková je dosavadní bilance Pavla Šulce v Ligue 1. Český reprezentant se řadí mezi nejlepší střelce francouzské ligy. Dnes může své statistiky ještě vylepšit, jeho Lyon se totiž představí na hřišti posledních Mét. Šulc společně s Adamem Karabcem začínají utkání na lavičce. Zápas od 17:15 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG19143241:1545
2Lens19141433:1643
3Marseille19122544:2038
4Lyon18103527:1833
5Lille18102633:2532
6Rennais1987430:2731
7Štrasburk1883728:2227
8Toulouse1875629:2326
9Lorient1967625:3025
10Monaco 1973928:3324
11Stade Brest1864824:2922
12Angers1864820:2522
13Nice19631025:3621
14Le Havre1948716:2420
15Paris FC1854924:3219
16Nantes19351118:3414
17Auxerre19331314:2912
18Metz18331219:4012
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

