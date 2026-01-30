Šulc boduje ve Francii i svou kočkou: V Lyonu je slavnější než já! Kde si ji zamiloval?
Na hřišti neustále sprintuje a dává góly, v Lyonu si během necelého půl roku získal fanoušky a vybudoval silnou pozici v klubu. Nejen skvělými výkony. Pavel Šulc (25) vyvolává ohlas i díky své kočce jménem Franta. V rozhovoru pro prestižní francouzský deník L’Équipe se rozpovídal právě také o svém oblíbeném domácím mazlíčkovi. „Franta je tady možná slavnější než já. Fanoušci jí dokonce dali vlastní dres,“ přiznal český záložník, který v první sezoně v zahraničí vede klubovou produktivitu i tabulku střelců (zatím 12 gólů a 3 asistence).
Pavel Šulc na sebe upozorňuje i mimo hřiště. Svůj instagramový profil pravidelně zásobuje fotkami své kočky. „Daily Franta pro lepší den,“ tituluje „storíčka“ se svým zvířecím oblíbencem. Český reprezentant je citlivý na to, že je to kočka, nikoliv kocour, což by se podle mužského jména mohlo zdát. Kočky Franty si všimli i reportéři ve Francii.
„Nikdy jsem neměl domácího mazlíčka. Franta v Česku žila na ulici a pořád se motala kolem domu rodičů mé přítelkyně. Dávali jsme jí najíst a přítelkyně mi řekla, že si ji můžu nechat, když ji nechám naočkovat. Myslela si, že to nikdy neudělám, ale hned druhý den jsem Frantu vezl na veterinu,“ popsal český záložník s úsměvem její životní příběh pro L’Équipe.
Šulc si dává záležet i na oblečení a módních doplňcích. Už během angažmá v Plzni začal při cestách na zápasy nosit výstřední brýle, na hlavě vyniká jeho účes „mullet“, který v 90. letech proslavil v zámoří nejlepší český hokejista historie Jaromír Jágr. „Teď si beru na zápas pořád ty samé brýle, protože se mi celkem daří. Ale mám pár kousků, uvidíme, kdy je vytáhnu,“ vyprávěl Šulc v lednovém obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín.
„Přítelkyně je tady se mnou skoro od začátku, potom i naše kočka. To byl takový zlom. Když sem asi po měsíci za mnou přijeli oni, už jsem měl celkovou pohodu, jakou jsem měl v Plzni.“ Image mu pomáhá ladit přítelkyně, výběr outfitu vnímá jako určitý rituál. „Když si v hotelu nasadím brýle a upravím vlasy, je to moment, kdy se musím začít soustředit. Je to můj způsob, jak vstoupit do zápasu,“ přiblížil český reprezentant v povídání pro prestižní francouzský deník.
Kočka Franta si na nový život ve Francii zřejmě zvykla. „Byt tady máme mnohem větší než v Plzni, asi je trochu ztracená. Sice se mnou nemluví, takže nevím, jestli je v něm spokojená, ale snad se jí tam líbí,“ usmíval se Šulc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|2
Lens
|19
|14
|1
|4
|33:16
|43
|3
Marseille
|19
|12
|2
|5
|44:20
|38
|4
Lyon
|19
|11
|3
|5
|32:20
|36
|5
Lille
|19
|10
|2
|7
|34:29
|32
|6
Rennais
|19
|8
|7
|4
|30:27
|31
|7
Štrasburk
|19
|9
|3
|7
|32:23
|30
|8
Toulouse
|19
|8
|5
|6
|31:23
|29
|9
Lorient
|19
|6
|7
|6
|25:30
|25
|10
Monaco
|19
|7
|3
|9
|28:33
|24
|11
Angers
|19
|6
|5
|8
|20:25
|23
|12
Stade Brest
|19
|6
|4
|9
|24:31
|22
|13
Nice
|19
|6
|3
|10
|25:36
|21
|14
Paris FC
|19
|5
|5
|9
|24:32
|20
|15
Le Havre
|19
|4
|8
|7
|16:24
|20
|16
Nantes
|19
|3
|5
|11
|18:34
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|19
|3
|3
|13
|21:45
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup