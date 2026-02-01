Předplatné

Lyon - Lille 1:0. Šulc se gólově neprosadil, Karabec naskočil v nastavení

Pavel Šulc během duelu proti Lille
Pavel Šulc během duelu proti LilleZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Olympique Lyon ve francouzské lize zvítězili 1:0 nad Lille a vyhráli desátý soutěžní zápas po sobě. Pavel Šulc odehrál 82 minut, pak své místo přepustil sedmnáctiletému útočníkovi Remimu Himbertovi. Čtvrteční zápas Evropské ligy proti PAOK Soluň Šulc vynechal kvůli zdravotním problémům stejně jako předchozí ligový duel proti Metám, který celý strávil na lavičce.

Adam Karabec po gólu a asistenci proti Soluni, proti níž navíc neproměnil penaltu, do dnešního utkání vstoupil v závěrečném nastavení, když nahradil Brazilce Endricka. Jediný gól zápasu vstřelil v 37. minutě debutující záložník Noah Nartey, který do Lyonu přišel v zimě z Bröndby Kodaň.

Lyon zvítězil v pátém ligovém zápase po sobě, což se mu povedlo po více než pěti letech. Svěřenci portugalského trenéra Paula Fonseky jsou v tabulce čtvrtí o skóre za třetí Marseille, která v sobotu jen remizovala 2:2 s FC Paříž.

Lille prohrálo ve čtvrtém ligovém zápase po sobě poprvé od září 2016 a v tabulce je se sedmibodovou ztrátou na Lyon na pátém místě.

KonecLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Lens20151434:1646
2Paris SG19143241:1545
3Marseille20123546:2239
4Lyon20123533:2039
5Lille20102834:3032
6Rennais2087530:3131
7Štrasburk1993732:2330
8Toulouse1985631:2329
9Lorient2077627:3128
10Monaco 2083932:3327
11Angers1965820:2523
12Stade Brest1964924:3122
13Paris FC2056926:3421
14Nice19631025:3621
15Le Havre2048816:2520
16Nantes20351219:3614
17Auxerre19331314:2912
18Metz19331321:4512
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů