Lyon - Lille 1:0. Šulc se gólově neprosadil, Karabec naskočil v nastavení
Fotbalisté Olympique Lyon ve francouzské lize zvítězili 1:0 nad Lille a vyhráli desátý soutěžní zápas po sobě. Pavel Šulc odehrál 82 minut, pak své místo přepustil sedmnáctiletému útočníkovi Remimu Himbertovi. Čtvrteční zápas Evropské ligy proti PAOK Soluň Šulc vynechal kvůli zdravotním problémům stejně jako předchozí ligový duel proti Metám, který celý strávil na lavičce.
Adam Karabec po gólu a asistenci proti Soluni, proti níž navíc neproměnil penaltu, do dnešního utkání vstoupil v závěrečném nastavení, když nahradil Brazilce Endricka. Jediný gól zápasu vstřelil v 37. minutě debutující záložník Noah Nartey, který do Lyonu přišel v zimě z Bröndby Kodaň.
Lyon zvítězil v pátém ligovém zápase po sobě, což se mu povedlo po více než pěti letech. Svěřenci portugalského trenéra Paula Fonseky jsou v tabulce čtvrtí o skóre za třetí Marseille, která v sobotu jen remizovala 2:2 s FC Paříž.
Lille prohrálo ve čtvrtém ligovém zápase po sobě poprvé od září 2016 a v tabulce je se sedmibodovou ztrátou na Lyon na pátém místě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|20
|15
|1
|4
|34:16
|46
|2
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|3
Marseille
|20
|12
|3
|5
|46:22
|39
|4
Lyon
|20
|12
|3
|5
|33:20
|39
|5
Lille
|20
|10
|2
|8
|34:30
|32
|6
Rennais
|20
|8
|7
|5
|30:31
|31
|7
Štrasburk
|19
|9
|3
|7
|32:23
|30
|8
Toulouse
|19
|8
|5
|6
|31:23
|29
|9
Lorient
|20
|7
|7
|6
|27:31
|28
|10
Monaco
|20
|8
|3
|9
|32:33
|27
|11
Angers
|19
|6
|5
|8
|20:25
|23
|12
Stade Brest
|19
|6
|4
|9
|24:31
|22
|13
Paris FC
|20
|5
|6
|9
|26:34
|21
|14
Nice
|19
|6
|3
|10
|25:36
|21
|15
Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16:25
|20
|16
Nantes
|20
|3
|5
|12
|19:36
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|19
|3
|3
|13
|21:45
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup