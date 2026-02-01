ONLINE: Lyon - Lille. Šlágr ve francouzské lize, prosadí se ve formě hrající Šulc?
Fotbalisté Lyonu ve šlágru 20. kola francouzské Ligue 1 hostí Lille. Domácí s českými reprezentanty Pavlem Šulcem, hrajícím ve skvěle formě, a Adamem Karabcem se nachází na čtvrtém místě a jsou v dobrém rozpoložení, když vyhráli poslední čtyři ligová utkání. Hosté jsou na páté příčce. Kdo dnes uspěje? ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|20
|15
|1
|4
|34:16
|46
|2
Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41:15
|45
|3
Marseille
|20
|12
|3
|5
|46:22
|39
|4
Lyon
|19
|11
|3
|5
|32:20
|36
|5
Lille
|19
|10
|2
|7
|34:29
|32
|6
Rennais
|20
|8
|7
|5
|30:31
|31
|7
Štrasburk
|19
|9
|3
|7
|32:23
|30
|8
Toulouse
|19
|8
|5
|6
|31:23
|29
|9
Lorient
|20
|7
|7
|6
|27:31
|28
|10
Monaco
|20
|8
|3
|9
|32:33
|27
|11
Angers
|19
|6
|5
|8
|20:25
|23
|12
Stade Brest
|19
|6
|4
|9
|24:31
|22
|13
Paris FC
|20
|5
|6
|9
|26:34
|21
|14
Nice
|19
|6
|3
|10
|25:36
|21
|15
Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16:25
|20
|16
Nantes
|20
|3
|5
|12
|19:36
|14
|17
Auxerre
|19
|3
|3
|13
|14:29
|12
|18
Metz
|19
|3
|3
|13
|21:45
|12
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup