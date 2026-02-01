Předplatné

ONLINE: Lyon - Lille. Šlágr ve francouzské lize, prosadí se ve formě hrající Šulc?

Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Adam Karabec se v dresu Lyonu raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti PAOKu
Pavel Šulc odehrál celý zápas při prohře 0:1 proti Lorientu
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu ve šlágru 20. kola francouzské Ligue 1 hostí Lille. Domácí s českými reprezentanty Pavlem Šulcem, hrajícím ve skvěle formě, a Adamem Karabcem se nachází na čtvrtém místě a jsou v dobrém rozpoložení, když vyhráli poslední čtyři ligová utkání. Hosté jsou na páté příčce. Kdo dnes uspěje? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens20151434:1646
2Paris SG19143241:1545
3Marseille20123546:2239
4Lyon19113532:2036
5Lille19102734:2932
6Rennais2087530:3131
7Štrasburk1993732:2330
8Toulouse1985631:2329
9Lorient2077627:3128
10Monaco 2083932:3327
11Angers1965820:2523
12Stade Brest1964924:3122
13Paris FC2056926:3421
14Nice19631025:3621
15Le Havre2048816:2520
16Nantes20351219:3614
17Auxerre19331314:2912
18Metz19331321:4512
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

