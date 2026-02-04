Předplatné

Bojovník Šulc! Vyválčeným míčem nahrál na gól a pomohl Lyonu v poháru do čtvrtfinále

Další skvělá akce českého fotbalisty! Záložník Pavel Šulc pomohl Lyonu gólovou asistencí k výhře 2:0 nad Lavalem a postupu do čtvrtfinále Francouzského poháru. Proti druholigovému soupeři odehrál celý zápas, jeho spoluhráč Adam Karabec byl vystřídán v 63. minutě.

Lyon prolomil obranu soupeře až v 80. minutě. Šulc vyvezl míč středem hřiště, ustál kontakt se dvěma faulujícími protihráči a posunul míč na Endricka, který se zpoza vápna trefil nechytatelně pod břevno. Host z Realu Madrid rozhodl vítěznou brankou už minulé kolo proti Lille. I druhý střelec byl stejný, v nastavení pojistil postup Moreira.

