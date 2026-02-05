Šulc jako tank! Skvělá asistence, probil se z vlastní půlky. Pomáhá hvězdě z Realu
Náročný pohárový postup Lyonu přes druholigový Laval (2:0) nese výrazný podpis Pavla Šulce. Český záložník přispěl v závěru gólovou asistencí na vítěznou branku Endricka, rozjetého Brazilce zapůjčeného z Realu. Šulc se probil hřištěm z vlastní poloviny přes několik hráčů a nachystal svému parťákovi prostor pro parádní zakončení, připsal si už šestou asistenci v premiérové sezoně ve Francii.
Od začátku nastoupili za Lyon v pohárovém duelu oba čeští reprezentanti - Adam Karabec operoval hlavně na pravém křídle, často rozehrával standardky. Na hřišti vydržel do 63. minuty, tentokrát se výrazně neprosadil.
Lyon zlomil ve středu večer druholigového, ale velmi odhodlaného a bojovného soupeře na vlastní půdě až v úplném závěru zápasu. A veliký přínos měl v zápase s Lavalem pro tým Pavel Šulc.
Český záložník vynikal nejvíc v závěrečné pasáži utkání. Uplatňoval fyzický fond, postupně se víc dostával do hry. V 80. minutě připravil vynikající asistenci vítězný gól pro Endricka.
Šulc se dostal k balonu už na vlastní polovině a přesně demonstroval, v čem je jeho ohromná síla. K soupeřově brance mířil jako tank, v plné rychlosti udržel míč minimálně před třemi bránícími protihráči.
Přímočarost české ofenzivní hvězdy otevřela prostor Endrickovi. Mladík, který je v Lyonu na hostování z Realu, práskl za vápnem do balonu a prudkou levačkou rozvlnil síť. Domácí si užívali euforii a zhluboka vydechli, když nakročili k povinnému pohárovému postupu.
Šulc měl ještě ohromnou možnost v úplném závěru. Laval riskoval a otevřel obranu, český reprezentant se z vlastní poloviny řítil sám na bránu. Při nájezdu na gólmana místo zakončení přihrával parťákovi Endrickovi, myslel na druhou asistenci v zápase. Balon ale nedal přesně a Brazilec už nedokázal zakončit.
Lyon pokračoval v akci a nakonec dostal do hostující sítě druhý pojišťovací gól, zapsaný je jako vlastní od brankáře Maxima Hautboise. Domácí se tím radovali z postupu do čtvrtfinále poháru.
„Jsem moc spokojený, i když to byl velmi komplikovaný zápas. V prvním poločase jsme měli proti velmi defenzivnímu týmu velké potíže, bylo tam málo prostoru. Když se tým brání takhle, je to vždycky těžké, obzvlášť v poháru. Víme, jak složité tyto zápasy jsou,“ hodnotil utkání domácí trenér Paolo Fonseca.
Zastavil se u vítězné Endrickovy branky, který v pěti zápasech za Lyon skóroval už pětkrát a přidal jednu asistenci. „Jeho gól byl velkolepý, velmi kvalitní. Zápas pro něj byl těžký, neměl moc prostoru uvnitř vápna, víc přispěl na křídlech. Ale ve správný čas udělal rozdíl,“ vyzdvihl trenér Lyonu.
Spokojený musel být i se Šulcem, který ve fyzicky náročném utkání stupňoval výkon. V sezoně zaznamenal napříč třemi soutěžemi už šestou asistenci. k tomu má na svém kontě 12 gólů. Aktuálně je v rozjetém ročníku nejproduktivnějším hráčem francouzského klubu, kam přišel na konci léta z Plzně.