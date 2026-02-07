Předplatné

Desátý gól v Ligue 1! Šulc rozhodl o další výhře Lyonu, patří mezi TOP střelce ligy

Pavel Šulc poslal Lyon do vedení na hřišti Nantes, vstřelil svůj 10. gól v Ligue 1
Pavel Šulc poslal Lyon do vedení na hřišti Nantes, vstřelil svůj 10. gól v Ligue 1Zdroj: Damien Meyer / AFP / AFP / Profimedia
Pavel Šulc poslal Lyon do vedení na hřišti Nantes, vstřelil svůj 10. gól v Ligue 1
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Český záložník Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc během duelu proti Lille
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Vstoupit do diskuse (4)

Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Viktorie Plzeň posunul na třetí místo neúplné tabulky.

V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.

Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.

Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.

Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.

Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.

Ligue 1 - 21. kolo:

Mety - Lille 0:0.

Lens - Rennes 3:1
Branky: 41. Édouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul.

Brest - Lorient 2:0
Branky: 50. Lascary, 77. Ajorque.

Nantes - Lyon 0:1
Branka: 25. Šulc.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens21161437:1749
2Paris SG20153243:1648
3Lyon21133534:2042
4Marseille20123546:2239
5Lille21103834:3033
6Rennais2187631:3431
7Toulouse2086631:2330
8Štrasburk2093833:2530
9Lorient2177727:3328
10Monaco 2083932:3327
11Angers2075821:2526
12Stade Brest2175928:3326
13Nice20641027:3822
14Paris FC2056926:3421
15Le Havre2048816:2520
16Nantes21351319:3714
17Auxerre20341314:2913
18Metz21341421:4613
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů