Desátý gól v Ligue 1! Šulc rozhodl o další výhře Lyonu, patří mezi TOP střelce ligy
Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Viktorie Plzeň posunul na třetí místo neúplné tabulky.
V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.
Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.
Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.
Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.
Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.
Ligue 1 - 21. kolo:
Mety - Lille 0:0.
Lens - Rennes 3:1
Branky: 41. Édouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul.
Brest - Lorient 2:0
Branky: 50. Lascary, 77. Ajorque.
Nantes - Lyon 0:1
Branka: 25. Šulc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|21
|16
|1
|4
|37:17
|49
|2
Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43:16
|48
|3
Lyon
|21
|13
|3
|5
|34:20
|42
|4
Marseille
|20
|12
|3
|5
|46:22
|39
|5
Lille
|21
|10
|3
|8
|34:30
|33
|6
Rennais
|21
|8
|7
|6
|31:34
|31
|7
Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31:23
|30
|8
Štrasburk
|20
|9
|3
|8
|33:25
|30
|9
Lorient
|21
|7
|7
|7
|27:33
|28
|10
Monaco
|20
|8
|3
|9
|32:33
|27
|11
Angers
|20
|7
|5
|8
|21:25
|26
|12
Stade Brest
|21
|7
|5
|9
|28:33
|26
|13
Nice
|20
|6
|4
|10
|27:38
|22
|14
Paris FC
|20
|5
|6
|9
|26:34
|21
|15
Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16:25
|20
|16
Nantes
|21
|3
|5
|13
|19:37
|14
|17
Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14:29
|13
|18
Metz
|21
|3
|4
|14
|21:46
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup