ONLINE: Nantes - Lyon 0:1. Šulc otevřel skóre, vstřelil už desátý gól v Ligue 1!
Desátý gól v sezoně Ligue 1! Český reprezentant Pavel Šulc nadále udivuje Francii, v sobotním utkání 21. kola francouzské ligy na hřišti Nantes otevřel v 25. minutě skóre a poslal Lyon do vedení. Zaokrouhlil tak svůj počet tref a nadále bojuje o pozici mezi nejlepšími střelci Ligue 1. Jak duel dopadne? Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|21
|16
|1
|4
|37:17
|49
|2
Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43:16
|48
|3
Marseille
|20
|12
|3
|5
|46:22
|39
|4
Lyon
|20
|12
|3
|5
|33:20
|39
|5
Lille
|21
|10
|3
|8
|34:30
|33
|6
Rennais
|21
|8
|7
|6
|31:34
|31
|7
Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31:23
|30
|8
Štrasburk
|20
|9
|3
|8
|33:25
|30
|9
Lorient
|21
|7
|7
|7
|27:33
|28
|10
Monaco
|20
|8
|3
|9
|32:33
|27
|11
Angers
|20
|7
|5
|8
|21:25
|26
|12
Stade Brest
|21
|7
|5
|9
|28:33
|26
|13
Nice
|20
|6
|4
|10
|27:38
|22
|14
Paris FC
|20
|5
|6
|9
|26:34
|21
|15
Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16:25
|20
|16
Nantes
|20
|3
|5
|12
|19:36
|14
|17
Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14:29
|13
|18
Metz
|21
|3
|4
|14
|21:46
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup