ONLINE: Nantes - Lyon 0:1. Šulc otevřel skóre, vstřelil už desátý gól v Ligue 1!

Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za LyonZdroj: Profimedia.cz
Český záložník Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc během duelu proti Lille
Záložník Lyonu Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Bernu
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu v Bernu
Fotbalisté Lyonu oslavují brilantní gól českého záložníka Pavla Šulce (na zemi)
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
Pavel Šulc se raduje se spoluhráčem
Desátý gól v sezoně Ligue 1! Český reprezentant Pavel Šulc nadále udivuje Francii, v sobotním utkání 21. kola francouzské ligy na hřišti Nantes otevřel v 25. minutě skóre a poslal Lyon do vedení. Zaokrouhlil tak svůj počet tref a nadále bojuje o pozici mezi nejlepšími střelci Ligue 1. Jak duel dopadne? Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens21161437:1749
2Paris SG20153243:1648
3Marseille20123546:2239
4Lyon20123533:2039
5Lille21103834:3033
6Rennais2187631:3431
7Toulouse2086631:2330
8Štrasburk2093833:2530
9Lorient2177727:3328
10Monaco 2083932:3327
11Angers2075821:2526
12Stade Brest2175928:3326
13Nice20641027:3822
14Paris FC2056926:3421
15Le Havre2048816:2520
16Nantes20351219:3614
17Auxerre20341314:2913
18Metz21341421:4613
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

