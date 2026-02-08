Ahoj, jak vstřelím normální gól? ptal se Šulc. Rozhodl o další výhře Lyonu
Hvězda září dál. Pavel Šulc třináctým gólem sezony (desátým ligovým) rozhodl o vítězství fotbalistů Lyonu 1:0 v Nantes a Olympique se přibližuje čelu Ligue 1. „Ahoj Grok, jak vstřelím normální gól?“ dotazoval se Šulc ze srandy umělé inteligence Elona Muska. Nejproduktivnější hráč Lyonu si od L’Equipe vysloužil cenu pro hráče zápasu. „Svým pohybem zacelil díru po vyloučeném Endrickovi a ukázal, proč ho spoluhráči milují,“ ocenil „Šulcíka“ francouzský deník.
Lyon s postupem sezony zraje jako víno. I bez zraněných hvězd, křídelníka Malicka Fofany a kapitána Corentina Tolissa, stále vítězí a napříč všemi soutěžemi vyhrál dvanáct utkání v řadě. Poprvé v historii klubu vyhrál úvodních devět duelů nového roku. „Mentalita je klíčová a u tohohle týmu ji miluji. Ukázali jsme, že jsme správně nastavení a makáme jeden za druhého. Hráči se nebojí nést zodpovědnost,“ pochvaloval si kouč Paulo Fonseca.
Portugalec má aktuálně vůbec nejlepší úspěšnost ze všech trenérů v historii klubu. Vyhrál 34 z dosavadních 51 zápasů na lavičce Olympique. Takové procento vítězství neměl ani legendární Gérard Houllier.
Triumf v Nantes zařídil Pavel Šulc. V pětadvacáté minutě šikovně vložil nohu do stříleného centru Alfonsa Morreiry a zaznamenal v Ligue 1 již čtvrtý zásah znamenající vítězství. „Jeho typický gól,“ komentoval trefu L’Equipe.
Spolupráce s dvacetiletým portugalským útočníkem Šulcovi klape. Vzájemně si nahráli již na šest gólů a jsou v tomto ohledu druhou nejlepší dvojicí za párem Kylian Mbappé, Arda Güler z Realu Madrid.
„Jak vstřelím normální gól?“ ptal se Šulc po zápase umělé inteligence. „Kopni ze hry míč do soupeřovy branky, ale kdo by potřeboval normální góly, když se trefíš z nulového úhlu? Nadále oslňuj!“ ocenil Grok nedávný Šulcův zásah do sítě Brestu. Český šikula si za něj vysloužil ligové ocenění Gól měsíce.
Lyonu se cesta za vítězstvím zkomplikovala po hodině hry, kdy byl vyloučen Endrick. „Bylo to velmi těžké utkání. Zejména v deseti. Po červené kartě jsme bránili opravdu dobře,“ ocenil Fonseca.
Brazilcovo vyloučení bylo po zápase největším tématem. Devatenáctiletý host z Realu Madrid na sebe přirozeně přitahuje pozornost a po skvělém vstupu do angažmá v Lyonu, v šesti startech má pět branek a dvě asistence, si na něj soupeři dávají o to větší pozor.
„Jsou vůči němu velice agresivní. Rozhodčí se na to musí zaměřit a chránit ho. Je mu stále teprve devatenáct let. Co se týče červené karty, tak byla dle mého názoru velice přísná. Nejprve fauloval soupeř,“ postěžoval si Fonseca.
V takový moment se ukázala Šulcova důležitost.
„V pozici falešné devítky se nedostal do mnoha šancí a ani se příliš nepotkal s míčem, ale jak šel Lyon do desíti, tak svým pohybem zacelil díru po vyloučeném Endrickovi a ukázal, proč ho spoluhráči tolik milují,“ vysvětlily přední francouzské sportovní noviny, proč Šulce zvolily hráčem zápasu.
Otázkou je, zda Šulc v premiérové sezoně v zahraničí dokáže překonat své osobní maximum. To zaznamenal v sezoně 2023/24, kdy si v dresu Plzně připsal ve všech soutěžích dvaadvacet branek a osm asistencí.
„Dokáže se dostat na dvacet gólů. Je šikovný před brankou, umí být ve správný čas na správném místě a má dobrou střelu. Je efektivní. Už v Česku ukazoval, že je to produktivní hráč,“ věří Šulcovi bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek, jenž v týdnu promluvil pro Eurosport.
Pro české sny o mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku je Šulcova forma stěžejní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|21
|16
|1
|4
|37:17
|49
|2
Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43:16
|48
|3
Lyon
|21
|13
|3
|5
|34:20
|42
|4
Marseille
|20
|12
|3
|5
|46:22
|39
|5
Lille
|21
|10
|3
|8
|34:30
|33
|6
Rennais
|21
|8
|7
|6
|31:34
|31
|7
Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31:23
|30
|8
Štrasburk
|20
|9
|3
|8
|33:25
|30
|9
Lorient
|21
|7
|7
|7
|27:33
|28
|10
Monaco
|20
|8
|3
|9
|32:33
|27
|11
Angers
|20
|7
|5
|8
|21:25
|26
|12
Stade Brest
|21
|7
|5
|9
|28:33
|26
|13
Nice
|20
|6
|4
|10
|27:38
|22
|14
Paris FC
|20
|5
|6
|9
|26:34
|21
|15
Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16:25
|20
|16
Nantes
|21
|3
|5
|13
|19:37
|14
|17
Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14:29
|13
|18
Metz
|21
|3
|4
|14
|21:46
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup