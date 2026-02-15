Lyon dál válí, už má 13 výher v řadě! Šulc asistoval u vítězného gólu proti Nice
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc si připsal asistenci u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního poločasu. Svěřenci kouče Paula Fonsecy jsou v tabulce třetí a po 22. kole zvýšili náskok na čtvrtou Marseille na rozdíl pěti bodů.
Šulc od začátku sezony Ligue 1 zaznamenal už 10 branek. Nyní k nim přidal třetí asistenci, poté co centr Abnera Viníciuse prodloužil hlavou na zadní tyč na volného spoluhráče.
Bývalý hráč plzeňské Viktorie se výrazně podílel i na druhém gólu Lyonu. Šulc na pravé straně vyvezl míč z hranice vlastní poloviny a přízemním centrem jej poslal do vápna. Odražený balón obrana Nice nedokázala odehrát do bezpečí, čehož využil Noah Nartey a ve třetím ligovém duelu v dresu Lyonu zaznamenal druhý gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|22
|17
|1
|4
|42:17
|52
|2
Paris SG
|22
|16
|3
|3
|49:19
|51
|3
Lyon
|22
|14
|3
|5
|36:20
|45
|4
Marseille
|22
|12
|4
|6
|48:29
|40
|5
Lille
|22
|10
|4
|8
|35:31
|34
|6
Rennais
|22
|9
|7
|6
|34:35
|34
|7
Štrasburk
|22
|9
|4
|9
|36:29
|31
|8
Monaco
|22
|9
|4
|9
|35:34
|31
|9
Lorient
|22
|8
|7
|7
|29:33
|31
|10
Toulouse
|22
|8
|6
|8
|32:26
|30
|11
Angers
|22
|8
|5
|9
|22:27
|29
|12
Stade Brest
|22
|7
|6
|9
|29:34
|27
|13
Le Havre
|22
|6
|8
|8
|20:27
|26
|14
Nice
|22
|6
|5
|11
|27:40
|23
|15
Paris FC
|22
|5
|7
|10
|26:39
|22
|16
Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17:30
|17
|17
Nantes
|22
|3
|5
|14
|20:40
|14
|18
Metz
|22
|3
|4
|15
|22:49
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup