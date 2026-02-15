Předplatné

Lyon dál válí, už má 13 výher v řadě! Šulc asistoval u vítězného gólu proti Nice

Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti NiceZdroj: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / AFP / Profimedia
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc si připsal asistenci u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního poločasu. Svěřenci kouče Paula Fonsecy jsou v tabulce třetí a po 22. kole zvýšili náskok na čtvrtou Marseille na rozdíl pěti bodů.

Šulc od začátku sezony Ligue 1 zaznamenal už 10 branek. Nyní k nim přidal třetí asistenci, poté co centr Abnera Viníciuse prodloužil hlavou na zadní tyč na volného spoluhráče.

Bývalý hráč plzeňské Viktorie se výrazně podílel i na druhém gólu Lyonu. Šulc na pravé straně vyvezl míč z hranice vlastní poloviny a přízemním centrem jej poslal do vápna. Odražený balón obrana Nice nedokázala odehrát do bezpečí, čehož využil Noah Nartey a ve třetím ligovém duelu v dresu Lyonu zaznamenal druhý gól.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens22171442:1752
2Paris SG22163349:1951
3Lyon22143536:2045
4Marseille22124648:2940
5Lille22104835:3134
6Rennais2297634:3534
7Štrasburk2294936:2931
8Monaco 2294935:3431
9Lorient2287729:3331
10Toulouse2286832:2630
11Angers2285922:2729
12Stade Brest2276929:3427
13Le Havre2268820:2726
14Nice22651127:4023
15Paris FC22571026:3922
16Auxerre22451317:3017
17Nantes22351420:4014
18Metz22341522:4913
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

