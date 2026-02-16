Šulc uchvátil sprintem z vlastní půlky, stává se celebritou. „Voják“ vyrovnal ikonu
Fanoušci Lyonu milují Pavla Šulce, jeho módní brýle i populární kočku Frantu. Český reprezentant prakticky každý zápas sbírá body a udivuje skvělými výkony na hřišti. Výrazně přispěl k nedělní ligové výhře proti Nice (2:0) – podíl měl na obou brankách a francouzský klub natáhl sérii na třináct výher v řadě. Šulc je nejproduktivnějším hráčem týmu, ve 30 zápasech po letním přestupu z Plzně zaznamenal už 20 bodů (13+7). To v dresu slavné organizace dokázal naposledy nizozemský forvard Memphis Depay v roce 2017.
Lyon válí, výrazný podíl na třinácti výhrách po sobě (od 11. prosince 2025) má i Pavel Šulc. V neděli proti Nice asistoval u první branky (přizvedl hlavou centr na zakončujícího kapitána Tolissa) a výrazně přispěl i ke druhé z kopačky Noaha Narteye.
Šulc vyrazil k prudkému sprintu s míčem už na vlastní polovině, po pravé straně pronikl do vápna a dostal balon k zakončující zimní posile z Brondby. Během zápasu předvedl několik dalších zajímavých momentů, dostal se do dalších dvou gólových šancí. Odehrál 81 minut, Adam Karabec tentokrát strávil celý zápas mezi náhradníky.
Lyon vyhrál třinácté utkání v řadě, Šulc zaznamenal už dvacátý bod v sezoně (v lize má za 20 zápasů bilanci 10+3). Statistiky českého ofenzivního hráče vypadají v premiérové zahraniční sezoně naprosto skvostně - v Lyonu měl podobný start naposledy hvězdný Memphis Depay před devíti lety.
Šulc se v rozjetém ročníku dostává do exkluzivní společnosti. Minimálně na dvaceti gólech se v elitních ligách podílely hvězdy jako Harry Kane, Michael Olise, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Lautaro Martínez či Mason Greenwood. V rámci francouzské ligy se Šulc mezi kanonýry dělí o čtvrtou příčku.
Šéf chválí: Ohromil mě
Jak 25letý ofenzivní hráč sám uznal v lednovém exkluzivním rozhovoru pro Sport Magazín, angažmá ve Francii mu vychází mimořádně skvěle. Ze Šulce se pomalu stává zahraniční celebrita – jeho výkonů si všímají fanoušci, odborníci a jeho jméno začíná silně rezonovat i v kancelářích nejlepších evropských klubů.
„Je to voják, zároveň má vrozené střelecké kvality. Má opravdovou chuť dávat góly, což začíná být čím dál vzácnější,“ zmínil nedávno ve francouzských médiích technický ředitel Lyonu Matthieu Louis-Jean, jenž získal z Viktorie Plzeň za 7,5 milionu eur (přibližně 187,5 milionu korun) mimořádně rozjetého hráče. „Věděli jsme, že se adaptuje, ale nevěděli jsme, za jak dlouho. Šlo to dost rychle, což ukazuje také na jeho herní inteligenci. Osobně mě ohromilo jeho nastavení,“ vyzdvihl.
Lyonu patří po 22 kolech v Ligue 1 třetí pozice, po víkendu odskočil čtvrtému Marseille už o pět bodů. „Proto jsem se rozhodl do Lyonu přijít. Náš tým je fantastický a nechceme se zastavit. Fanoušci jsou tady neuvěřitelní, každou minutu každého zápasu nás povzbuzují,“ pochvaloval si po nedělním utkání Nartey. „Mám pocit, že jsme jako rodina. S našimi fanoušky je vše jednodušší. Nemám slov, jen jim děkuji. Ale to není konec, v této sezoně toho chceme ještě hodně dosáhnout,“ zdůraznil trenér Paulo Fonseca.
Dál bude spoléhat i na dvojici českých hráčů. Především Šulc svým přístupem a produktivitou rychle získal v týmu velmi silnou pozici. Lyon postoupil do jarního play off Evropské ligy jako nejlepší celek ligové fáze z prvního místa rovnou do osmifinále, v domácím poháru ho čeká čtvrtfinále proti Lens. V neděli má na programu těžký ligový duel ve Štrasburku.
Nejlépe bodovaní hráči v elitních evropských soutěžích
Hráč (klub)
Zápasy
Góly / asistence / body
Harry Kane (Bayern)
34
38 / 5 / 43
Kylian Mbappé (PSG)
30
36 / 4 / 40
Michael Olise (Bayern)
24
13 / 23 / 36
Erling Haaland (Manchester City)
36
29 / 6 / 35
Mason Greenwood (Marseille)
32
22 / 8 / 30
Luis Diaz (Bayern)
31
18 / 12 / 30
Lamine Yamal (Barcelona)
27
13 / 14 / 27
Deniz Undav (Stuttgart)
28
16 / 9 / 25
Lautaro Martínez (Inter)
33
18 / 4 / 22
Antoine Semenyo (Bournemouth + Manchester City)
29
15 / 5 / 20
Pavel Šulc (Lyon)
30
13 / 7 / 20
Fermín (Barcelona)
30
9 / 11 / 20
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|22
|17
|1
|4
|42:17
|52
|2
Paris SG
|22
|16
|3
|3
|49:19
|51
|3
Lyon
|22
|14
|3
|5
|36:20
|45
|4
Marseille
|22
|12
|4
|6
|48:29
|40
|5
Lille
|22
|10
|4
|8
|35:31
|34
|6
Rennais
|22
|9
|7
|6
|34:35
|34
|7
Štrasburk
|22
|9
|4
|9
|36:29
|31
|8
Monaco
|22
|9
|4
|9
|35:34
|31
|9
Lorient
|22
|8
|7
|7
|29:33
|31
|10
Toulouse
|22
|8
|6
|8
|32:26
|30
|11
Angers
|22
|8
|5
|9
|22:27
|29
|12
Stade Brest
|22
|7
|6
|9
|29:34
|27
|13
Le Havre
|22
|6
|8
|8
|20:27
|26
|14
Nice
|22
|6
|5
|11
|27:40
|23
|15
Paris FC
|22
|5
|7
|10
|26:39
|22
|16
Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17:30
|17
|17
Nantes
|22
|3
|5
|14
|20:40
|14
|18
Metz
|22
|3
|4
|15
|22:49
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup