Možný malér před baráží: Šulc se zranil! Kouč potvrdil problém se stehnem
Co si Miroslav Koubek hlavně nepřál, se možná přihodilo. Pavel Šulc nedohrál ligové utkání proti Štrasburku, jeho Lyon prohrál 1:3. Na vině je pravděpodobně poranění zadního stehenního svalu na pravé noze. Do baráže o svět proti Irsku zbývá třicet dva dní.
Zkraje února dostal trenér reprezentace otázku, zda směrem k baráži spoléhá na formu Pavla Šulce. „Hlavně se modlím, aby se nezranil,“ odpověděl Miroslav Koubek. Jeho pochopitelné obavy – žádný český hráč nemá takovou fazonu jako Šulc – teď nabraly na síle.
Pětadvacetiletý hráč Lyonu ve večerním zápase proti Štrasburku nejprve ve 12. minutě schytal ostrý náraz ve vzduchu. Po ošetření pokračoval v zápase, ovšem jeho pohyb nevypadal dobře. Ve 25. minutě se posadil na trávník a nechal se znovu ošetřovat. Ještě jednou se vrátil na trávník, ale po dalších třech minutách už dál nemohl.
Jak vážný problém je, se zatím neví. Na tiskové konferenci po porážce 1:3 trenér Lyonu Paulo Fonseca naznačil, že Šulc má svalový problém v zadní části stehna. Český reprezentant by měl v pondělí podstoupit testy, které určí závažnost jeho zranění. „Pocítil bolesti ve svalu, musím si o tom promluvit s lékařem,“ citují kouče stránky Lyonu.
Před blížící se baráží o mistrovství světa se však může jednat o zásadní komplikaci. A nikoli první, protože zranění nyní nepustí na hřiště ani Lukáše Provoda, Davida Douděru či Adama Hložka.
Česko nastoupí proti Irsku 26. března, v případě postupu pak 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko, Severní Makedonie. Obě utkání odehraje doma.
