Možný malér před baráží: Šulc se zranil! Kouč potvrdil problém se stehnem

Pavel Šulc po nepříjemném zásahu sedí na hřišti
Pavel Šulc po nepříjemném zásahu sedí na hřištiZdroj: x.com
Český záložník Pavel Šulc po zásahu od soupeře ze Štrasburku sedí na hřišti
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu
Český záložník Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc během duelu proti Lille
Ondřej Škvor
Francie - Ligue 1
Co si Miroslav Koubek hlavně nepřál, se možná přihodilo. Pavel Šulc nedohrál ligové utkání proti Štrasburku, jeho Lyon prohrál 1:3. Na vině je pravděpodobně poranění zadního stehenního svalu na pravé noze. Do baráže o svět proti Irsku zbývá třicet dva dní.

Zkraje února dostal trenér reprezentace otázku, zda směrem k baráži spoléhá na formu Pavla Šulce. „Hlavně se modlím, aby se nezranil,“ odpověděl Miroslav Koubek. Jeho pochopitelné obavy – žádný český hráč nemá takovou fazonu jako Šulc – teď nabraly na síle.

Pětadvacetiletý hráč Lyonu ve večerním zápase proti Štrasburku nejprve ve 12. minutě schytal ostrý náraz ve vzduchu. Po ošetření pokračoval v zápase, ovšem jeho pohyb nevypadal dobře. Ve 25. minutě se posadil na trávník a nechal se znovu ošetřovat. Ještě jednou se vrátil na trávník, ale po dalších třech minutách už dál nemohl.

Jak vážný problém je, se zatím neví. Na tiskové konferenci po porážce 1:3 trenér Lyonu Paulo Fonseca naznačil, že Šulc má svalový problém v zadní části stehna. Český reprezentant by měl v pondělí podstoupit testy, které určí závažnost jeho zranění. „Pocítil bolesti ve svalu, musím si o tom promluvit s lékařem,“ citují kouče stránky Lyonu.

Před blížící se baráží o mistrovství světa se však může jednat o zásadní komplikaci. A nikoli první, protože zranění nyní nepustí na hřiště ani Lukáše Provoda, Davida Douděru či Adama Hložka.

Česko nastoupí proti Irsku 26. března, v případě postupu pak 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko, Severní Makedonie. Obě utkání odehraje doma.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG23173352:1954
2Lens23171544:2052
3Lyon23143637:2345
4Marseille23124748:3140
5Lille23114836:3137
6Rennais23107637:3537
7Štrasburk23104939:3034
8Monaco 23104938:3634
9Lorient2388732:3632
10Toulouse2387833:2731
11Stade Brest2386931:3430
12Angers23851022:2829
13Le Havre2368920:2926
14Nice23661130:4324
15Paris FC23581027:4023
16Auxerre23451417:3317
17Nantes23451422:4017
18Metz23341622:5213
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

