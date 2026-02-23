Obavy o Šulce: Čekání na přesnou diagnózu, stihne baráž? Irové si všimli zranění
„Budu se modlit, aby se Pavel Šulc nezranil.“ Necelé tři týdny stará věta od Miroslava Koubka nabývá, bohužel, reálných rozměrů. Klíčový hráč české ofenzivy pro baráž o postup na světový šampionát proti Irsku (čtvrtek 26. března) nedohrál nedělní zápas Lyonu ve Štrasburku. Bezprostřední zprávy hovoří o problémech se zadním stehenním svalem, přesná diagnóza a možná herní pauza nebyla během pondělka známa.
Čtvrtek 26. března v Edenu, baráž o postup na světový šampionát proti Irsku. Klíčové datum pro český národní tým se blíží. Půjde o horkou premiéru Miroslava Koubka v pozici hlavního kouče. Přípravy na zásadní duel probíhají naplno, bohužel přibyla reprezentaci na konci víkendu nemilá zpráva.
Pavel Šulc vydržel v zápase Lyonu na hřišti Štrasburku pouze necelou půlhodinu. V jednom ze soubojů upadl na zadní část těla, po ošetření se zkoušel vracet do zápasu. Pak si ale sedl na trávník a naznačil, že dál to opravdu nepůjde.
„Nevím, jak je jeho zranění závažné. Musím mluvit s doktory, uvidíme v pondělí po testech. Ale je to svalový problém v zadní části stehna,“ naznačil bezprostředně po prohře 1:3 trenér Lyonu Paulo Fonseca.
Klub během pondělí upřesnění ohledně Šulcova zdravotního stavu oficiálně nevydal. Zůstává v mlze, přesnou diagnózu zatím neznali ani lidé z okolí hráče či národního týmu, které oslovil Sport. Francouzská média odhadují pauzu v rozmezí dva až šest týdnů. V její délce je zásadní rozdíl – maximální doba rekonvalescence by bohužel znamenala Šulcovu absenci v klíčových duelech národního týmu, první barážový zápas s Irskem vypukne v Edenu takřka přesně za měsíc.
Český ofenzivní záložník či útočník prožívá po přestupu z Plzně do Lyonu mimořádnou sezonu. Zcela určitě jde o hráče s aktuálně nejlepší formou – v lize nasbíral 13 bodů, je nejproduktivnějším hráčem týmu. Během necelého půlroku si ve Francii vybudoval zásadní pozici. Lyon v neděli prohrál po dlouhé sérii 13 vítězných utkání, v hodnocení fanoušků přibývalo názorů, že Šulcova produktivita, energie a univerzálnost týmu citelně scházela.
Koubek by kolem něj stavěl sestavu
Logicky by obrovsky chyběl i Miroslavu Koubkovi, který na Šulce spoléhal už v Plzni. Teď v roli reprezentačního trenéra šije kolem něj, Lukáše Provoda, Tomáše Chorého, Patrika Schicka, Tomáše Součka, Tomáše Holeše, Jindřicha Staňka, Ladislava Krejčího, Vladimíra Coufala či Robina Hranáče taktiku na klíčovou bitvu s Irskem. V případě úspěchu i na finálový zápas o postup na šampionát do Ameriky s lepším z dvojice Dánsko/ Makedonie.
„Nepochybuji, že si formu udrží. Ale budu se modlit, aby se nezranil. Musíme mu vytvořit servis, ale také on ostatním hráčům,“ prohlásil trenér Koubek mimo jiné na začátku února během setkání s novináři.
Bohužel, černý scénář mu aktuálně běhá před očima. V pořádku nejsou ani slávisté David Douděra a Lukáš Provod, téměř jistě nebude na baráž plně k dispozici delší dobu zraněný Adam Hložek.
Na Šulcovi chce zkušený kouč proti Irům stavět. Jenže musí počkat na další vývoj, u svalových problémů se léčba odhaduje složitě.
Blížící se baráž s Českem rezonuje i v Irsku, fanoušci ostrovního soupeře na sítích neskrývají nadšení z možné absence soupeřovy hvězdy. Britská média během pondělí zaznamenala Šulcovu indispozici a ihned referovala o tom, že Česku hrozí ztráta klíčové opory.
„Šulc (25) je všestranný útočník, který v dresu Lyonu hraje velmi produktivní sezónu na pozici falešné devítky, středního ofenzivního záložníka a pravého záložníka. V této sezóně vstřelil 10 gólů v 21 zápasech Ligue One,“ napsal například irský server the42.ie. „Předběžné zprávy z Francie naznačují, že bude chybět čtyři až šest týdnů, což by ho připravilo o to, aby byl fit na zápas s Irskem 26. března.“
Čas neúprosně běží. Třeba hráči v české Chance Lize odehrají před dlouhou reprezentační pauzou pouhá tři kola. Stihne se dát dohromady i Šulc?