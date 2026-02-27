Trenér Lyonu promluvil o Šulcově zranění: Uvidíme... Ve hře pozitivní scénář pro Česko
Od minulého týdne, kdy Pavel Šulc odkulhal ze zápasu se Štrasburkem, je kolem detailů zranění ofenzivního záložníka ticho. Trenér Lyonu Paulo Fonseca promluvil o zdravotním stavu českého reprezentanta na páteční tiskové konferenci. „V nadcházejících zápasech s ním nemůžeme počítat,“ připustil portugalský kouč před důležitým zápasem s Marseille a naznačil i délku možné pauzy.
Pavel Šulc se zranil před týdnem v neděli – předčasně opustil zápas Lyonu proti Štrasburku, v němž porážkou 1:3 skončila domácí série třinácti výher po sobě. Nejproduktivnější hráč Lyonu si poranil stehenní sval a opustil trávník po necelé půlhodině a v týdnu s týmem netrénoval. Klub zveřejnil nové informace po dotazech novinářů na páteční tiskové konferenci.
„Uvidíme, jak to s Pavlem bude vypadat dál. V nadcházejících zápasech s ním nemůžeme počítat. Je nemožné, aby nastoupil, stejně jako Afonso (Moreira),“ prozradil nepříjemnou zprávu trenér Lyonu Paulo Fonseca. „Oba hráči nebudou hrát proti Marseille ani další týden proti Lens. Myslím, že existuje šance mít je k dispozici na zápas proti FC Paříž, ale bude to těžké,“ připustil kouč.
Zprávy o zdravotním stavu klíčového hráče Lyonu s napětím sleduje i reprezentační trenér Miroslav Koubek. Svalové zranění, které léčí Šulc, je nevyzpytatelné, doba pauzy se pohybuje v rozmezí dvou až šesti týdnů. Pro národní mužstvo by absence důležitého hráče znamenala v boji o postup na mistrovství světa do Ameriky citelné oslabení.
Pokud by se nejproduktivnější hráč Lyonu (v lize 10+3) dal dohromady už na zápas s Paříží (8. března), šlo by o výrazně pozitivní scénář, vynechal by pouhé dva zápasy. Národní tým hraje klíčovou baráž o postup na mistrovství světa ve čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku.
Šance pro Karabce
Lyon do reprezentační pauzy čeká ještě vydatná porce sedmi zápasů, včetně dvou v Evropské lize – páteční los rozhodl o tom, že v osmifinále Evropské ligy nastoupí proti španělské Celtě Vigo. Zcela jistě dostane hodně prostoru další český reprezentant Adam Karabec. Lyonu vedle Šulce schází ještě tři další ofenzivní hráči.
„Pavel Šulc a Afonso Moreira jsou zraněni. Malick (Fofana) pokračuje v rekonvalescenci. Myslím, že s ním můžeme počítat v nadcházejících týdnech, Malicka budeme moct využít už v příštím zápase. Ernest (Nuamah) by se měl vrátit současně s ním. Lékaři jsou optimističtí,“ prozradil Fonseca aktuální situaci v ofenzivě týmu. „Je to teď těžké, protože se jedná o čtyři hráče, kteří se těžko nahrazují. Musíme hrát s těmi, které máme k dispozici. Čeká nás mnoho zápasů, do podobných situací se týmy dostávají často,“ dodal.
Lyon je aktuálně na třetím místě ligové tabulky, v neděli hostí Marseille, která na něj ze čtvrté pozice ztrácí pět bodů. Francouzskému celku Šulc výrazně pomáhá od začátku sezony, kdy přišel z Plzně. Podává skvělé výkony, v lize vstřelil už deset branek a přispěl k dlouhé šňůře třinácti výher.
Sportovní ředitel Lyonu Matthieu Louis-Jean sklízí uznání za objevení českého hráče. Do klubu ho přivedl za 7,5 milionu euro (187,5 milionu korun), francouzská organizace by na něm mohla výrazně vydělat. V médiích už se spekuluje o tom, že po necelé sezoně ve Francii českého ofenzivního univerzála sledují Tottenham nebo Atlético Madrid, Lyon by mohl vyinkasovat sumu převyšující 30 milionů eur (750 milionů korun).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|23
|17
|3
|3
|52:19
|54
|2
Lens
|23
|17
|1
|5
|44:20
|52
|3
Lyon
|23
|14
|3
|6
|37:23
|45
|4
Marseille
|23
|12
|4
|7
|48:31
|40
|5
Lille
|23
|11
|4
|8
|36:31
|37
|6
Rennais
|23
|10
|7
|6
|37:35
|37
|7
Štrasburk
|23
|10
|4
|9
|39:30
|34
|8
Monaco
|23
|10
|4
|9
|38:36
|34
|9
Lorient
|23
|8
|8
|7
|32:36
|32
|10
Toulouse
|23
|8
|7
|8
|33:27
|31
|11
Stade Brest
|23
|8
|6
|9
|31:34
|30
|12
Angers
|23
|8
|5
|10
|22:28
|29
|13
Le Havre
|23
|6
|8
|9
|20:29
|26
|14
Nice
|23
|6
|6
|11
|30:43
|24
|15
Paris FC
|23
|5
|8
|10
|27:40
|23
|16
Auxerre
|23
|4
|5
|14
|17:33
|17
|17
Nantes
|23
|4
|5
|14
|22:40
|17
|18
Metz
|23
|3
|4
|16
|22:52
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup