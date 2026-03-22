Lyon - Monako 1:2. Šulcův gólový návrat před baráží! Ale i... Ztráta a frustrace
Po šestizápasové pauze nastoupil v základu Lyonu a hned rozšířil své statistiky. Uzdravený Pavel Šulc (25) vstřelil v neděli proti Monaku jedenáctý ligový gól sezony, nakonec ale kousal porážku 1:2. Český ofenzivní hráč se vrací na hřiště v pravý čas – v pondělí už se má hlásit na reprezentačním srazu trenérovi Miroslavu Koubkovi a ve čtvrtek se pokusí s českým týmem porazit v baráži o mistrovství světa nebezpečné Irsko, případně další úterý Dánsko nebo Severní Makedonii.
Stihne se Pavel Šulc dát dohromady do březnové baráže o světový šampionát? Důležitá otázka pro národní tým, zdá se, je vyřešena. Na domácí půdě nastoupil v neděli proti Monaku v základní sestavě Lyonu, odehrál celý zápas, který nakonec ovládli hosté 2:1. Jeho reprezentační parťák Adam Karabec strávil utkání mezi náhradníky.
Šulc v uplynulých týdnech léčil svalové zranění, kvůli kterému střídal 22. února v ligovém utkání ve Štrasburku. Následně vynechal pět zápasů, za Lyon poprvé naskočil ve čtvrteční odvetě Evropské ligy proti Celtě Vigo. Odehrál 24 minut, nezabránil porážce 0:2 a následnému vyřazení jednoho z favoritů celé soutěže.
Jakmile se Šulc vrátil proti Monaku do základu, hlavně v první půli pookřál celý tým. Český reprezentant byl od začátku aktivní – v zajímavé situaci hlavičkoval těsně vedle, vypracoval i několik šancí pro své spoluhráče.
Gólově se prosadil ve 42. minutě. Na pravé straně se uvolnil devatenáctiletý Endrick, zapůjčená hvězda z Realu, Šulc si našel prostor ve vápně, využil přesnou přihrávku a nekompromisně zavěsil. Po přestávce se ale Monako vrátilo do hry – po povedené rychlé akci vyrovnal útočník Maghnes Akliouche.
Šulc nastoupil na hrotu Lyonu v roli falešné devítky, po přestávce už pro hostující obranu nebyl tolik nebezpečný. Obrovskou šanci měl v emotivním závěru, kdy mohl vyrovnat na 2:2. Ve druhém poločase se do zápasu výrazně dostalo Monako, dobře rozjetý zápas se pro domácí barvy změnil v obrovskou frustraci.
Co nedělní odpoledne v Lyonu rozhodlo? Domácí mohli jít do nadějného útoku, který hostující hráč zastavil evidentním faulem. Sudí Francois Letexier nechal hru pokračovat, Monako využilo rozhozené obrany soupeře a vybojovalo penaltu. K velké nelibosti domácích se francouzský arbitr ani nešel podívat na video. VAR se k podobným situacím vracet může (viz nedávný zápas české ligy Slavia – Liberec), ale v tomto případě do zápasu nevstoupil. Folarin Balogun v 72. minutě proměnil a Monako šlo do vedení, které udrželo až do konce.
Lyon úplně vypadl ze hry, už osm zápasů čeká na výhru. Naštvaný domácí trenér Paulo Fonseca dostal za protesty kvůli nařízené penaltě žlutou kartu, v 89. minutě byl vyloučený za zcela zbytečný zákrok argentinský stoper Nicolas Tagliafico. Na straně Monaka dostal červenou belgický trenér Sebastien Pocognoli.
Český národní tým může těšit, že Šulc by měl přijet na pondělní sraz vyléčený a připravený na důležitý čtvrteční zápas s Irskem. Pro postup na mistrovství světa potřebuje výběr Miroslava Koubka zvládnout zápas s ostrovním soupeřem a následné finále baráže, kde by se Češi střetli s lepším z dvojice Dánsko/ Severní Makedonie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|26
|19
|3
|4
|58:22
|60
|2
Lens
|27
|19
|2
|6
|54:24
|59
|3
Marseille
|26
|15
|4
|7
|53:33
|49
|4
Lyon
|27
|14
|5
|8
|41:29
|47
|5
Monaco
|27
|14
|4
|9
|47:38
|46
|6
Lille
|26
|13
|5
|8
|40:33
|44
|7
Rennais
|26
|12
|7
|7
|43:37
|43
|8
Štrasburk
|26
|10
|7
|9
|40:31
|37
|9
Toulouse
|27
|10
|7
|10
|38:32
|37
|10
Lorient
|27
|9
|10
|8
|37:41
|37
|11
Stade Brest
|27
|10
|6
|11
|34:39
|36
|12
Angers
|27
|9
|5
|13
|24:37
|32
|13
Paris FC
|26
|6
|10
|10
|29:41
|28
|14
Le Havre
|26
|6
|9
|11
|20:32
|27
|15
Nice
|27
|7
|6
|14
|32:52
|27
|16
Auxerre
|27
|5
|7
|15
|22:36
|22
|17
Nantes
|25
|4
|5
|16
|22:42
|17
|18
Metz
|26
|3
|4
|19
|25:60
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup