Lyon - Monako 1:2. Šulcův gólový návrat před baráží! Jeho kouč se zlobil na sudí
Po šestizápasové pauze nastoupil v základu Lyonu a hned rozšířil své statistiky. Uzdravený Pavel Šulc (25) vstřelil v neděli proti Monaku jedenáctý ligový gól sezony, nakonec ale kousal porážku 1:2. Český ofenzivní hráč se vrací na hřiště v pravý čas – v pondělí už se má hlásit na reprezentačním srazu trenérovi Miroslavu Koubkovi a ve čtvrtek se pokusí s českým týmem porazit v baráži o mistrovství světa Irsko, případně další úterý Dánsko nebo Severní Makedonii.
Stihne se Pavel Šulc dát dohromady do březnové baráže o světový šampionát? Důležitá otázka pro národní tým, zdá se, je vyřešena. Na domácí půdě nastoupil v neděli proti Monaku v základní sestavě Lyonu, odehrál celý zápas, který nakonec ovládli hosté 2:1. Jeho reprezentační parťák Adam Karabec strávil utkání mezi náhradníky.
Šulc v uplynulých týdnech léčil svalové zranění, kvůli kterému střídal 22. února v ligovém utkání ve Štrasburku. Následně vynechal pět zápasů, za Lyon poprvé naskočil ve čtvrteční odvetě Evropské ligy proti Celtě Vigo. Odehrál 24 minut, nezabránil porážce 0:2 a následnému vyřazení jednoho z favoritů celé soutěže.
Jakmile se Šulc vrátil proti Monaku do základu, hlavně v první půli pookřál celý tým. Český reprezentant byl od začátku aktivní – v zajímavé situaci hlavičkoval těsně vedle, vypracoval i několik šancí pro své spoluhráče.
Gólově se prosadil ve 42. minutě. Na pravé straně se uvolnil devatenáctiletý Endrick, zapůjčená hvězda z Realu, Šulc si našel prostor ve vápně, využil přesnou přihrávku a nekompromisně zavěsil. Po přestávce se ale Monako vrátilo do hry – po povedené rychlé akci vyrovnal útočník Maghnes Akliouche.
Šulc nastoupil na hrotu Lyonu v roli falešné devítky, po přestávce už pro hostující obranu nebyl tolik nebezpečný. Obrovskou šanci měl v emotivním závěru, kdy mohl vyrovnat na 2:2. Ve druhém poločase se do zápasu výrazně dostalo Monako, dobře rozjetý zápas se pro domácí barvy změnil v obrovskou frustraci.
Co nedělní odpoledne v Lyonu rozhodlo? Domácí mohli jít do nadějného útoku, který hostující hráč zastavil evidentním faulem. Sudí Francois Letexier nechal hru pokračovat, Monako využilo rozhozené obrany soupeře a vybojovalo penaltu. K velké nelibosti domácích se francouzský arbitr ani nešel podívat na video. VAR se k podobným situacím vracet může (viz nedávný zápas české ligy Slavia – Liberec), ale v tomto případě do zápasu nevstoupil. Folarin Balogun v 72. minutě proměnil a Monako šlo do vedení, které udrželo až do konce.
Zloba na rozhodčí
Lyon úplně vypadl ze hry, už osm zápasů čeká na výhru. Naštvaný domácí trenér Paulo Fonseca dostal za protesty kvůli nařízené penaltě žlutou kartu, v 89. minutě byl vyloučený po druhé žluté za zcela zbytečný zákrok argentinský stoper Nicolas Tagliafico. Na straně Monaka byl ve vyhroceném závěru vyloučený belgický trenér Sebastien Pocognoli.
„V této sezóně se potýkáme s mnoha obtížemi a chyby se hromadí. Mohu akceptovat, že rozhodčí nemají nejlepší přehled, ale jak si vysvětlit některá rozhodnutí VAR?“ zlobil se po utkání kouč Lyonu Fonseca. „Je to jako proti PSG, stejná situace – to snad není možné. Chceme mít jen stejnou pozici jako ostatní kluby. Ve Francii není žádný jiný tým, u kterého by sudí dělali tolik chyb. Je těžké to akceptovat.“
|#
|Hráč
|Klub
|Góly
|1.
|Mason Greenwood
Marseille
|15
|2.
|Estéban Lepaul
Rennais
|14
|3.
|Joaquin Panichelli
Štrasburk
|14
|4.
|Odsonne Édouard
Lens
|11
|5.
|Pavel Šulc
Lyon
|11
|6.
|Bradley Barcola
Paris SG
|10
|7.
|Wesley Saïd
Lens
|10
|8.
|Folarin Balogun
Monaco
|9
|9.
|Florian Thauvin
Lens
|9
|10.
|Pierre-Emerick Aubameyang
Marseille
|8
Hlavní muž lavičky poraženého celku se těžko smiřoval s faktem, že došlo k nařízení klíčové penalty. „Mluvil jsem s rozhodčím. Řekl mi, že to viděl a potvrdil, že k žádnému faulu nedošlo. Loni v Saint-Étienne se nám to stalo v situaci s Cocem (kapitánem Corentinem Tolissem), byl u toho stejný rozhodčí. Dnes jsme prohráli se stejným rozhodčím a stejným typem rozhodnutí VAR. Doteď jsem mlčel, ale je těžké se s těmito situacemi smířit,“ zuřil portugalský kouč, který na začátku sezony nesměl z disciplinárních důvodů dlouhé měsíce na lavičku.
Český národní tým může těšit, že Šulc by měl přijet na pondělní sraz vyléčený a připravený na důležitý čtvrteční zápas s Irskem. Pro postup na mistrovství světa potřebuje výběr Miroslava Koubka zvládnout zápas s ostrovním soupeřem a následné finále baráže, kde by se Češi střetli s lepším z dvojice Dánsko/ Severní Makedonie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|26
|19
|3
|4
|58:22
|60
|2
Lens
|27
|19
|2
|6
|54:24
|59
|3
Marseille
|27
|15
|4
|8
|54:35
|49
|4
Lyon
|27
|14
|5
|8
|41:29
|47
|5
Lille
|27
|14
|5
|8
|42:34
|47
|6
Monaco
|27
|14
|4
|9
|47:38
|46
|7
Rennais
|27
|12
|8
|7
|43:37
|44
|8
Štrasburk
|26
|10
|7
|9
|40:31
|37
|9
Toulouse
|27
|10
|7
|10
|38:32
|37
|10
Lorient
|27
|9
|10
|8
|37:41
|37
|11
Stade Brest
|27
|10
|6
|11
|34:39
|36
|12
Angers
|27
|9
|5
|13
|24:37
|32
|13
Paris FC
|27
|7
|10
|10
|32:43
|31
|14
Le Havre
|27
|6
|9
|12
|22:35
|27
|15
Nice
|27
|7
|6
|14
|32:52
|27
|16
Auxerre
|27
|5
|7
|15
|22:36
|22
|17
Nantes
|25
|4
|5
|16
|22:42
|17
|18
Metz
|27
|3
|5
|19
|25:60
|14
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup