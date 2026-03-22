ONLINE: Lyon - Monako. Souboj o Ligu mistrů, Šulc je po zranění poprvé v základu
Lyon ve 27. kole francouzské Ligue 1 hostí fotbalisty Monaka. Mezi čtvrtým domácím celkem a šestým hostujícím jsou pouhé čtyři body, jedná se tedy o přímý souboj o příčku, jež zajišťuje místenku v předkole Ligy mistrů. Pavel Šulc naskakuje po zranění poprvé v základní sestavě. Jak si povede? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|26
|19
|3
|4
|58:22
|60
|2
Lens
|27
|19
|2
|6
|54:24
|59
|3
Marseille
|26
|15
|4
|7
|53:33
|49
|4
Lyon
|26
|14
|5
|7
|40:27
|47
|5
Lille
|26
|13
|5
|8
|40:33
|44
|6
Monaco
|26
|13
|4
|9
|45:37
|43
|7
Rennais
|26
|12
|7
|7
|43:37
|43
|8
Štrasburk
|26
|10
|7
|9
|40:31
|37
|9
Toulouse
|27
|10
|7
|10
|38:32
|37
|10
Lorient
|27
|9
|10
|8
|37:41
|37
|11
Stade Brest
|27
|10
|6
|11
|34:39
|36
|12
Angers
|27
|9
|5
|13
|24:37
|32
|13
Paris FC
|26
|6
|10
|10
|29:41
|28
|14
Le Havre
|26
|6
|9
|11
|20:32
|27
|15
Nice
|27
|7
|6
|14
|32:52
|27
|16
Auxerre
|27
|5
|7
|15
|22:36
|22
|17
Nantes
|25
|4
|5
|16
|22:42
|17
|18
Metz
|26
|3
|4
|19
|25:60
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup