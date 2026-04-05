Angers - Lyon 0:0. Šulc nastoupil v základu, ale ve druhé půli střídal kvůli zranění
Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam Karabec se na trávník dostal v závěrečných 20 minutách.
Pětadvacetiletý Šulc v Ligue 1 nastoupil teprve podruhé po březnovém svalovém zranění, které jej připravilo v první polovině minulého měsíce o pět soutěžních zápasů. Vrátil se teprve těsně před reprezentační přestávkou, ve které byl nejprve zvolen nejlepším českým fotbalistou roku a pak patřil ke strůjcům postupu přes Irsko a Dánsko na mistrovství světa.
Lyon nedokázal zvítězit v devátém soutěžním zápase po sobě a proti Angers neuspěl poprvé od srpna 2021. V šesti předchozích vzájemných zápasech pokaždé vyhrál a vstřelil 17 branek. Tentokrát si ale svěřenci trenéra Paula Fonseky vyloženou gólovou příležitost nevypracovali a po téměř 11 letech proti Angers neskórovali.
Lyon od příček znamenajících účast v Lize místů dělí dva body, ale po šestém ligovém zápase bez vítězství v řadě klesl na šesté místo. Monako totiž zvítězilo posedmé za sebou, když porazilo 2:1 Marseiile a posunulo se na pátou příčku o skóre právě za nedělního soupeře. Při sedmé ligové výhře po sobě se trefil Američan Balogun, který má v probíhající ligové sezoně na kontě 10 branek, tedy o jednu méně než Šulc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|27
|20
|3
|4
|61:23
|63
|2
Lens
|28
|19
|2
|7
|54:27
|59
|3
Lille
|28
|15
|5
|8
|45:34
|50
|4
Marseille
|28
|15
|4
|9
|55:37
|49
|5
Monaco
|28
|15
|4
|9
|49:39
|49
|6
Lyon
|28
|14
|6
|8
|41:29
|48
|7
Rennais
|28
|13
|8
|7
|47:40
|47
|8
Štrasburk
|28
|12
|7
|9
|46:34
|43
|9
Lorient
|28
|9
|11
|8
|38:42
|38
|10
Toulouse
|28
|10
|7
|11
|39:35
|37
|11
Stade Brest
|28
|10
|6
|12
|37:43
|36
|12
Angers
|28
|9
|6
|13
|24:37
|33
|13
Paris FC
|28
|7
|11
|10
|33:44
|32
|14
Le Havre
|28
|6
|10
|12
|23:36
|28
|15
Nice
|28
|7
|6
|15
|33:55
|27
|16
Auxerre
|28
|5
|8
|15
|23:37
|23
|17
Nantes
|27
|4
|6
|17
|24:45
|18
|18
Metz
|28
|3
|6
|19
|25:60
|15
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup