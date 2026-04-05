Angers - Lyon 0:0. Šulc nastoupil v základu, ale ve druhé půli střídal kvůli zranění

Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti Nice
Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti Nice
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Gól Pavla Šulce Lyonu na body nestačil
Pavlu Šulcovi první sezona v Ligue 1 náramně vychází
Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti Nice
Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu
Pavel Šulc poslal Lyon do vedení na hřišti Nantes, vstřelil svůj 10. gól v Ligue 1
Pavel Šulc poslal Lyon do vedení na hřišti Nantes, vstřelil svůj 10. gól v Ligue 1
Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam Karabec se na trávník dostal v závěrečných 20 minutách.

Pětadvacetiletý Šulc v Ligue 1 nastoupil teprve podruhé po březnovém svalovém zranění, které jej připravilo v první polovině minulého měsíce o pět soutěžních zápasů. Vrátil se teprve těsně před reprezentační přestávkou, ve které byl nejprve zvolen nejlepším českým fotbalistou roku a pak patřil ke strůjcům postupu přes Irsko a Dánsko na mistrovství světa.

Lyon nedokázal zvítězit v devátém soutěžním zápase po sobě a proti Angers neuspěl poprvé od srpna 2021. V šesti předchozích vzájemných zápasech pokaždé vyhrál a vstřelil 17 branek. Tentokrát si ale svěřenci trenéra Paula Fonseky vyloženou gólovou příležitost nevypracovali a po téměř 11 letech proti Angers neskórovali.

Lyon od příček znamenajících účast v Lize místů dělí dva body, ale po šestém ligovém zápase bez vítězství v řadě klesl na šesté místo. Monako totiž zvítězilo posedmé za sebou, když porazilo 2:1 Marseiile a posunulo se na pátou příčku o skóre právě za nedělního soupeře. Při sedmé ligové výhře po sobě se trefil Američan Balogun, který má v probíhající ligové sezoně na kontě 10 branek, tedy o jednu méně než Šulc.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG27203461:2363
2Lens28192754:2759
3Lille28155845:3450
4Marseille28154955:3749
5Monaco 28154949:3949
6Lyon28146841:2948
7Rennais28138747:4047
8Štrasburk28127946:3443
9Lorient28911838:4238
10Toulouse281071139:3537
11Stade Brest281061237:4336
12Angers28961324:3733
13Paris FC287111033:4432
14Le Havre286101223:3628
15Nice28761533:5527
16Auxerre28581523:3723
17Nantes27461724:4518
18Metz28361925:6015
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Doporučujeme

Články z jiných titulů