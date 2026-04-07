Šulc opět zraněný: strach z recidivy a zbytku sezony. Lyon pod palbou kvůli přetížení
Dřel na tom, aby se po nepříjemném zranění stihl co nejdřív vrátit. Pavel Šulc (25) svou misi s cílem kvalifikace na fotbalové mistrovství světa zvládl. Necelých pět dní po úspěšné bitvě s Dánskem už vyběhl na trávník v základu Lyonu na hřišti Angers. Bohužel nedělní zápas nedohrál, v 55. minutě si řekl o střídání. První zprávy z Francie nejsou moc příznivé – hovoří o obnově zranění stehenního svalu a obavách z toho, jak to nejlepšího střelce týmu ovlivní do zbytku sezony.
Pavel Šulc odehrál v reprezentačním bloku za Česko dva těžké duely, které končily slastným postupem na mundial v Americe. V úterý v Edenu proti Irsku 103 minut, ve čtvrtečním utkání vydržel na Letné proti Dánsku 112 minut, navíc vstřelil nádherný první gól. Dohromady 215 minut, v obou zápasech šel do prodloužení.
Plný zápřah zvládl krátce poté, co se dostal zpátky na hřiště po svalových problémech, kvůli nimž vynechal v Lyonu pět zápasů. V neděli ho trenér Paulo Fonseca postavil do základu proti Angers, ačkoliv měl za sebou velmi náročný program včetně postupových oslav a následného přesunu do Francie.
V zápase na Šulcovi byla vidět ztráta energie, nedostával se příliš do hry. Krátce po zahájení druhého poločasu došlo na nejhorší scénář. V 53. minutě Lyon zachraňoval brejk domácích, Angers se chystali u vápna hostí kopat standardku. Kamery a zraky všech fanoušků se ale vrátily na polovinu Angers, kde zůstal na zemi český reprezentant.
Šulc si sedl na trávník, doktoři mu začali protahovat levou nohu. Pravděpodobně se znovu ozval zadní stehenní sval, kvůli kterému nejlepší střelec Lyonu absentoval v rozmezí února a března téměř měsíc. Okamžitě šel z placu a nyní se čeká na to, jaké bude mít zranění následky.
„Zatím nevíme, s doktory jsem ještě nemluvil. Myslím, že v pondělí budeme vědět více. Uvidíme, zda je to něco vážnějšího,“ řekl trenér Lyonu Fonseca krátce po nedělní remíze 0:0 pro klubovou televizi.
Novináři i fanoušci nechápou
Lyon se ze strany fanoušků i médií dostává pod silný tlak. Francouzský celek má se zraněnými hráči problém delší dobu, v případě české hvězdy bylo podle mnohých chybou, že mu doktoři dali zelenou pro účast v základu hned po vyčerpávajících bitvách v národním dresu.
„Byl jsem ohromen, když jsem slyšel, že Šulc minulý týden odehrál s národním týmem 215 minut. A vrátil se, pochopitelně, naprosto vyčerpaný. Nemůžete mi tvrdit, že nelze občas hrát Endricka uprostřed útoku, na křídlo dáte Karabce a pak uvidíte, jestli potřebujete Šulce zapojit v průběhu zápasu,“ divil se renomovaný francouzský novinář Elton Mokolo, na síti X mající přes 67 tisíc sledujících.
Rozhodnutí trenéra Lyonu nechápal. „Trochu pokoušel štěstí, když nasadil Šulce, který se pravděpodobně fyzicky trápil. Faktem je, že Lyon prohrál na všech frontách. Nevíme, kdy se Pavel Šulc vrátí po zranění, a Endrick nebyl vůbec nebezpečný,“ zdůraznil novinář.
Lyon prozatím nezveřejnil žádné informace o přesné povaze problému nejlepšího českého fotbalisty, ani o délce jeho absence. Ve Francii už se rojí obavy ve smyslu toho, zda není v ohrožení celý zbytek sezony, což by logicky přidělávalo starosti i reprezentačnímu trenérovi Miroslavu Koubkovi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|27
|20
|3
|4
|61:23
|63
|2
Lens
|28
|19
|2
|7
|54:27
|59
|3
Lille
|28
|15
|5
|8
|45:34
|50
|4
Marseille
|28
|15
|4
|9
|55:37
|49
|5
Monaco
|28
|15
|4
|9
|49:39
|49
|6
Lyon
|28
|14
|6
|8
|41:29
|48
|7
Rennais
|28
|13
|8
|7
|47:40
|47
|8
Štrasburk
|28
|12
|7
|9
|46:34
|43
|9
Lorient
|28
|9
|11
|8
|38:42
|38
|10
Toulouse
|28
|10
|7
|11
|39:35
|37
|11
Stade Brest
|28
|10
|6
|12
|37:43
|36
|12
Angers
|28
|9
|6
|13
|24:37
|33
|13
Paris FC
|28
|7
|11
|10
|33:44
|32
|14
Le Havre
|28
|6
|10
|12
|23:36
|28
|15
Nice
|28
|7
|6
|15
|33:55
|27
|16
Auxerre
|28
|5
|8
|15
|23:37
|23
|17
Nantes
|27
|4
|6
|17
|24:45
|18
|18
Metz
|28
|3
|6
|19
|25:60
|15
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup