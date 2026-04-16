Šulcův návrat na „prokletý“ šlágr? Zranění není vážné, v Lyonu bude brzy na hřišti
Lyon vstupuje ve Francii do klíčového ligového finiše. Ve chvíli, kdy v tabulce bojuje o příčky zajišťující účast v Lize mistrů, jede na hřiště vedoucího PSG, čerstvého semifinalisty nejprestižnější evropské soutěže. Vyhlíží návrat Pavla Šulce, nejproduktivnějšího hráče týmu. Český reprezentant by do hry měl zasáhnout velmi brzy, stihne už nedělní šlágr?
Pavel Šulc vynechal kvůli svalovému zranění v březnu pět zápasů Lyonu. S pomocí nejlepších doktorů se stihl vrátit tak, aby pomohl národnímu týmu v baráži o postup na mistrovství světa, na Letné proti Dánsku dokonce krásně skóroval.
Přes 200 minut v českém dresu ve dvou těžkých zápasech si vybralo nepříjemnou daň. Šulc hned po návratu do Francie nastoupil za Lyon od začátku v neděli 5. dubna na hřišti Angers (0:0), jenže dohrál už v 55. minutě. Zranění levého stehna se znovu ozvalo a česká ofenzivní hvězda se vrátila mezi zraněné hráče.
Šulc vynechal minulý víkend zápas doma proti Lorientu (2:0), kdy Lyon utnul nepříjemnou sérii devíti utkání bez výhry. Jaká je aktuální situace? Na záběrech z týmového tréninku, které Lyon dával na své sociální sítě, zatím vidět není.
Nicméně zranění by podle informací iSportu nemělo být závažné tak, na jak dlouho vyřadilo Šulce ze hry během března. Ve svalu není trhlina, tudíž by měl být český reprezentant zpátky velmi brzy. Poslední zdravotní problém vznikl zřejmě z náročného programu po návratu z březnového zranění, kdy Šulc dělal vše proto, aby stihl reprezentační baráž.
Proti mistrovi ještě ne
Lyon čeká v neděli výjezd na hřiště PSG. Rozjetého francouzského lídra, který v týdnu zvládl odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů s Liverpoolem a po výhře 2:0 postoupil do semifinále, kde narazí na Bayern. Šulc má na zápasy s francouzským gigantem smůlu, svému týmu scházel kvůli zdravotní indispozici i v podzimním klání, kde Lyon doma podlehl těsně 2:3.
Nejproduktivnější hráč týmu v Paříži pravděpodobně ještě hrát nebude, ale téměř jistě by měl být zpátky následující víkend, kdy Lyon hostí v sobotu Auxerre. Mužstvu jde v závěru francouzské Ligue1 o hodně – pět kol před koncem je těsně páté, pro přímou kvalifikaci do ligové fáze Ligy mistrů potřebuje skončit v první trojici, čtvrtý celek z Francie prochází do letní kvalifikace. Na aktuálně třetí Lille ztrácí Lyon dva body.
Šulc se v premiérové sezoně ve Francii po letním přestupu z Plzně náramně chytil, v lize skóroval už jedenáctkrát, k tomu přidal tři asistence. Dle hlasování českých novinářů se také stal nejlepším českým fotbalistou roku 2025.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|27
|20
|3
|4
|61:23
|63
|2
Lens
|28
|19
|2
|7
|54:27
|59
|3
Lille
|29
|16
|5
|8
|49:34
|53
|4
Marseille
|29
|16
|4
|9
|58:38
|52
|5
Lyon
|29
|15
|6
|8
|43:29
|51
|6
Rennais
|29
|14
|8
|7
|49:41
|50
|7
Monaco
|29
|15
|4
|10
|50:43
|49
|8
Štrasburk
|28
|12
|7
|9
|46:34
|43
|9
Lorient
|29
|9
|11
|9
|38:44
|38
|10
Toulouse
|29
|10
|7
|12
|39:39
|37
|11
Stade Brest
|28
|10
|6
|12
|37:43
|36
|12
Paris FC
|29
|8
|11
|10
|37:45
|35
|13
Angers
|29
|9
|6
|14
|25:39
|33
|14
Le Havre
|29
|6
|11
|12
|24:37
|29
|15
Nice
|29
|7
|7
|15
|34:56
|28
|16
Auxerre
|29
|5
|9
|15
|23:37
|24
|17
Nantes
|28
|4
|7
|17
|24:45
|19
|18
Metz
|29
|3
|6
|20
|26:63
|15
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup