ONLINE: Toulouse - Lyon. Hosté se Šulcem v závěru sezony bojují o Ligu mistrů
Fotbalisté Lyonu ve 33. kole francouzské Ligue 1 hrají na trávníku Toulouse. Do sestavy hostů se postupně po zranění vrací český reprezentant Pavel Šulc. A právě včas, protože jeho klub bojuje v závěru sezony o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|31
|22
|4
|5
|70:27
|70
|2
Lens
|32
|21
|4
|7
|62:33
|67
|3
Lyon
|32
|18
|6
|8
|52:34
|60
|4
Lille
|32
|17
|7
|8
|51:35
|58
|5
Rennais
|32
|16
|8
|8
|56:46
|56
|6
Monaco
|32
|16
|6
|10
|56:48
|54
|7
Marseille
|32
|16
|5
|11
|59:44
|53
|8
Štrasburk
|31
|13
|7
|11
|50:41
|46
|9
Lorient
|32
|10
|12
|10
|44:49
|42
|10
Toulouse
|32
|11
|8
|13
|45:45
|41
|11
Paris FC
|32
|10
|11
|11
|44:47
|41
|12
Stade Brest
|31
|10
|8
|13
|41:51
|38
|13
Angers
|32
|9
|7
|16
|27:46
|34
|14
Le Havre
|32
|6
|14
|12
|30:43
|32
|15
Nice
|32
|7
|10
|15
|36:58
|31
|16
Auxerre
|32
|6
|10
|16
|30:43
|28
|17
Nantes
|33
|5
|8
|20
|29:52
|23
|18
Metz
|32
|3
|7
|22
|32:72
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup