PSG si prakticky zajistilo titul v Ligue 1. Lyon padl, Šulc naskočil ve druhé půli
Fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve francouzské lize nad Brestem 1:0 a dvě kola před koncem si prakticky zajistili pátý titul za sebou. V čele tabulky mají šestibodový náskok před Racingem Lens.
Ve středu se hráči PSG znovu po roce probojovali do finále Ligy mistrů, když vyřadili Bayern Mnichov. Obranu dvanáctého Brestu se jim dnes dlouho nedařilo překonat, dokázal to až střídající Doué v 82. minutě.
Ve středu se první a druhý tým tabulky utkají v Lens. Remíza dá Pařížanům mistrovskou jistotu, v jejich prospěch zatím hraje i výrazně lepší skóre.
Lyon prohrál v Toulouse 1:2, Pavel Šulc za hosty nastoupil v 67. minutě. Krátce nato jeho spoluhráč Tolisso vyrovnal, ale poslední slovo měl domácí Kamanzi a Toulouse i v závěrečném více než desetiminutovém oslabení těsnou výhru udrželo.
V tabulce klesl Lyon na čtvrté místo za Lille, které má o bod více.
Ligue 1 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|32
|23
|4
|5
|71:27
|73
|2
Lens
|32
|21
|4
|7
|62:33
|67
|3
Lille
|33
|18
|7
|8
|52:35
|61
|4
Lyon
|33
|18
|6
|9
|53:36
|60
|5
Rennais
|33
|17
|8
|8
|58:47
|59
|6
Marseille
|33
|17
|5
|11
|60:44
|56
|7
Monaco
|33
|16
|6
|11
|56:49
|54
|8
Štrasburk
|32
|13
|8
|11
|51:42
|47
|9
Lorient
|33
|11
|12
|10
|48:49
|45
|10
Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47:46
|44
|11
Paris FC
|33
|10
|11
|12
|45:49
|41
|12
Stade Brest
|32
|10
|8
|14
|41:52
|38
|13
Angers
|33
|9
|8
|16
|28:47
|35
|14
Le Havre
|33
|6
|14
|13
|30:44
|32
|15
Auxerre
|33
|7
|10
|16
|32:44
|31
|16
Nice
|33
|7
|10
|16
|37:60
|31
|17
Nantes
|33
|5
|8
|20
|29:52
|23
|18
Metz
|33
|3
|7
|23
|32:76
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup