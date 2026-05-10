PSG si prakticky zajistilo titul v Ligue 1. Lyon padl, Šulc naskočil ve druhé půli

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti Nice
Pavel Šulc se v utkání proti Angers zranil
Gól Pavla Šulce Lyonu na body nestačil
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve francouzské lize nad Brestem 1:0 a dvě kola před koncem si prakticky zajistili pátý titul za sebou. V čele tabulky mají šestibodový náskok před Racingem Lens.

Ve středu se hráči PSG znovu po roce probojovali do finále Ligy mistrů, když vyřadili Bayern Mnichov. Obranu dvanáctého Brestu se jim dnes dlouho nedařilo překonat, dokázal to až střídající Doué v 82. minutě.

Ve středu se první a druhý tým tabulky utkají v Lens. Remíza dá Pařížanům mistrovskou jistotu, v jejich prospěch zatím hraje i výrazně lepší skóre.

Lyon prohrál v Toulouse 1:2, Pavel Šulc za hosty nastoupil v 67. minutě. Krátce nato jeho spoluhráč Tolisso vyrovnal, ale poslední slovo měl domácí Kamanzi a Toulouse i v závěrečném více než desetiminutovém oslabení těsnou výhru udrželo.

V tabulce klesl Lyon na čtvrté místo za Lille, které má o bod více.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG32234571:2773
2Lens32214762:3367
3Lille33187852:3561
4Lyon33186953:3660
5Rennais33178858:4759
6Marseille331751160:4456
7Monaco 331661156:4954
8Štrasburk321381151:4247
9Lorient3311121048:4945
10Toulouse331281347:4644
11Paris FC3310111245:4941
12Stade Brest321081441:5238
13Angers33981628:4735
14Le Havre336141330:4432
15Auxerre337101632:4431
16Nice337101637:6031
17Nantes33582029:5223
18Metz33372332:7616
