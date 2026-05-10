Ve Francii jako v Edenu: světlice a konec chvíli před hvizdem. Jaký se očekává postup?

Ve Francii se kvůli pyrotechnice z konce utkání nedohrál zápas Bastie s Le Mans
Zdroj: Profimedia.cz
Daniel Konečný
Francie - Ligue 1
Mělo to být vyvrcholení krásného příběhu. Le Mans, nováček Ligue 2, vstřelilo gól na 2:0 a jen pár sekund jej dělilo od senzačního návratu do nejvyšší francouzské soutěže. Jenže v tu chvíli začali řádit fanoušci domácí Bastie, pro kterou prohra znamenala naopak sestup. Na hřiště začaly létat dělbuchy a světlice v takovém množství, že rozhodčí utkání přerušil a po hodině oznámil, že nebude dohráno. Očekává se kontumace ve prospěch Le Mans.

Jen pár minut po ostudě v Edenu se na Korsice odehrál podobný příběh. Milan Robin, záložník Le Mans, natáhl z vápna k povedené střele a poslal v první minutě tříminutového nastavení hostující celek do dvoubrankového vedení. Klub z města slavného čtyřiadvacetihodinového závodu mohutně slavil gól, který zajišťoval vítězství znamenající návrat do Ligue1 po šestnácti letech.

Domácí příznivci však prožívali přesně opačné pocity. V daný moment již nevyhnutelná porážka by totiž znamenala po pěti letech sestup do třetí nejvyšší francouzské soutěže. Popuzení fanoušci začali směrem k brankáři házet světlice a dělbuchy. Nebezpečí pro samotné aktéry bylo tak velké, že se přesunuli do útrob stadionu, z nichž už se na hrací plochu nevrátili.

„Disciplinární komise v nejbližších dnech rozhodne o osudu utkání,“ uvedlo vedení Ligue 2. Rozhodnutí bude zveřejněno ve středu. Předpokládá se kontumace ve prospěch Le Mans, které tak musí počkat na oficiální potvrzení postupu.

Pro Bastii nejde o první incident v této sezoně. Již v prosinci byl kontumován domácí zápas s Red Star, při němž fanoušci Bastie trefili světlicí jednoho z hráčů soupeře. Je tak vysoce pravděpodobné, že klubu bude i uzavřen stadion až na tři zápasy a může očekávat i odpočet bodů kvůli recidivě.

Na týmu Le Mans je zajímavá jeho vlastnická struktura. Brazilští investoři totiž do projektu přilákali věhlasná jména. Například zřejmě nejlepšího tenistu všech dob Novaka Djokoviče. Kromě Srba patří mezi majitele i bývalí piloti formule 1 Filipe Massa a Kevin Magnussen. Svůj podíl má také jednička Realu Madrid Thibaut Courtois.

