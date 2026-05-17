Lyon dostal doma čtyři góly a čeká ho předkolo Ligy mistrů. PSG nezvládlo městské derby
Mistr francouzské fotbalové ligy Paris St. Germain v posledním kole Ligue 1 neudržel vedení a v městském derby prohrál 1:2 na hřišti FC Paříž. Na vedoucí gól Bradleyho Barcoly z 50. minuty odpověděl střídající Alimany Gory dvěma brankami v závěrečné čtvrthodině.
Svěřenci trenéra Luise Enriqueho si 14. mistrovský titul zajistili ve středu vítězstvím 2:0 na hřišti druhého Racingu Lens. Ligue 1 ovládli s náskokem šesti bodů a sezonu mohou završit vítězstvím v Lize mistrů, kde se za necelých 14 dní utkají o trofej s Arsenalem.
Fotbalisté Olympique Lyon se záložníkem Pavlem Šulcem, který odehrál celý zápas, nevyužili překvapivé domácí porážky Lille proti Auxerre a na domácím hřišti prohráli 0:2 s Racingem Lens. Ligový ročník tak zakončili na čtvrtém místě a v příští sezoně si o účast v hlavní fázi Ligy mistrů zahrají v předkole. Šulcův spoluhráč Adam Karabec se neobjevil ani mezi náhradníky.
O bod za Lyonem skončila na pátém místě Marseille, která v přímém souboji o tuto příčku zvítězila 3:1 nad Rennes. Olympique do utkání výborně vstoupil a po gólech Pierra-Emila Höjbjerga a Amina Gújrího vedl už po 10 minutách dvoubrankovým rozdílem. Třetí branku přidal po změně stran Pierre-Emerick Aubameyang, v závěru pak snížil nejlepší střelec Ligue 1 Esteban Lepaul.
Jistými sestupujícími už byly týmy Met a Nantes, rozhodovalo se pouze o tom, kdo bude hrát baráž. Nice se rozešlo s posledními Metami bez branek a v baráži o sestup se utká se St. Étienne.
Zápas mezi Nantes a Toulouse byl předčasně ukončen poté, co domácí příznivci vnikli na hřiště. Incident se odehrál po 22 minutách za bezgólového stavu, kdy fanoušci Nantes házeli světlice a hráči tak museli opustit hrací plochu.
Ligue 1 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|34
|24
|4
|6
|74:29
|76
|2
Lens
|34
|22
|4
|8
|66:35
|70
|3
Lille
|34
|18
|7
|9
|52:37
|61
|4
Lyon
|34
|18
|6
|10
|53:40
|60
|5
Marseille
|34
|18
|5
|11
|63:45
|59
|6
Rennais
|34
|17
|8
|9
|59:50
|59
|7
Monaco
|34
|16
|6
|12
|60:54
|54
|8
Štrasburk
|34
|15
|8
|11
|58:47
|53
|9
Lorient
|34
|11
|12
|11
|48:51
|45
|10
Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47:46
|44
|11
Paris FC
|34
|11
|11
|12
|47:50
|44
|12
Stade Brest
|34
|10
|9
|15
|43:55
|39
|13
Angers
|34
|9
|9
|16
|29:48
|36
|14
Le Havre
|34
|7
|14
|13
|32:44
|35
|15
Auxerre
|34
|8
|10
|16
|34:44
|34
|16
Nice
|34
|7
|11
|16
|37:60
|32
|17
Nantes
|33
|5
|8
|20
|29:52
|23
|18
Metz
|34
|3
|8
|23
|32:76
|17
|19
St. Etienne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|2
|20
Rodez
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup