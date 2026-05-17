Lyon dostal doma čtyři góly a čeká ho předkolo Ligy mistrů. PSG nezvládlo městské derby

Pavel Šulc se v utkání proti Angers zranil
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Francie - Ligue 1
Mistr francouzské fotbalové ligy Paris St. Germain v posledním kole Ligue 1 neudržel vedení a v městském derby prohrál 1:2 na hřišti FC Paříž. Na vedoucí gól Bradleyho Barcoly z 50. minuty odpověděl střídající Alimany Gory dvěma brankami v závěrečné čtvrthodině.

Svěřenci trenéra Luise Enriqueho si 14. mistrovský titul zajistili ve středu vítězstvím 2:0 na hřišti druhého Racingu Lens. Ligue 1 ovládli s náskokem šesti bodů a sezonu mohou završit vítězstvím v Lize mistrů, kde se za necelých 14 dní utkají o trofej s Arsenalem.

Fotbalisté Olympique Lyon se záložníkem Pavlem Šulcem, který odehrál celý zápas, nevyužili překvapivé domácí porážky Lille proti Auxerre a na domácím hřišti prohráli 0:2 s Racingem Lens. Ligový ročník tak zakončili na čtvrtém místě a v příští sezoně si o účast v hlavní fázi Ligy mistrů zahrají v předkole. Šulcův spoluhráč Adam Karabec se neobjevil ani mezi náhradníky.

O bod za Lyonem skončila na pátém místě Marseille, která v přímém souboji o tuto příčku zvítězila 3:1 nad Rennes. Olympique do utkání výborně vstoupil a po gólech Pierra-Emila Höjbjerga a Amina Gújrího vedl už po 10 minutách dvoubrankovým rozdílem. Třetí branku přidal po změně stran Pierre-Emerick Aubameyang, v závěru pak snížil nejlepší střelec Ligue 1 Esteban Lepaul.

Jistými sestupujícími už byly týmy Met a Nantes, rozhodovalo se pouze o tom, kdo bude hrát baráž. Nice se rozešlo s posledními Metami bez branek a v baráži o sestup se utká se St. Étienne.

Zápas mezi Nantes a Toulouse byl předčasně ukončen poté, co domácí příznivci vnikli na hřiště. Incident se odehrál po 22 minutách za bezgólového stavu, kdy fanoušci Nantes házeli světlice a hráči tak museli opustit hrací plochu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG34244674:2976
2Lens34224866:3570
3Lille34187952:3761
4Lyon341861053:4060
5Marseille341851163:4559
6Rennais34178959:5059
7Monaco 341661260:5454
8Štrasburk341581158:4753
9Lorient3411121148:5145
10Toulouse331281347:4644
11Paris FC3411111247:5044
12Stade Brest341091543:5539
13Angers34991629:4836
14Le Havre347141332:4435
15Auxerre348101634:4434
16Nice347111637:6032
17Nantes33582029:5223
18Metz34382332:7617
19St. Etienne10100:02
20Rodez10100:01
