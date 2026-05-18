Debakl Lyonu, přišel o sen o přímé účasti v LM. Šulc v šancích i frustrovaný kapitán
V neděli mohli slavit úžasný večer. Stačilo uspět doma ve šlágru proti Lens a po posledním ligovém kole poskočili v tabulce na třetí místo spojené s postupem do hlavní fáze Ligy mistrů. Jenže Lyon závěrečný zápas sezony absolutně nezvládl. Hlavně kvůli šílené defenzivě v první půli a třem inkasovaným brankám utrpěl debakl 0:4. „Je to frustrující,“ přiznal kapitán Corentin Tolisso. Zajímavé šance v zápase měl i Pavel Šulc, v závěrečném duelu klubové sezony ale nebodoval.
Český reprezentant odehrál na pozici falešné devítky v neděli proti Lens celé utkání, Adam Karabec chyběl v nominaci. Šulc se dostával do zajímavých situací, několikrát byl blízko gólové radosti. Dopadl ale jako celý Lyon – smolně, bez plusového bodu a navíc s mizerným výsledkem 0:4.
Francouzské derby v posledním kole rozhodovalo o nasazování do pohárů na příští sezonu. Lyon potřeboval vyhrát, aby se dostal na třetí pozici před Lille, které hrálo doma proti Auxerre. Favorit senzačně padl 0:2, tím pádem měl Lyon otevřenou cestu k bronzové pozici v lize zaručující přímou účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
Jenže poslední zápas sezony vůbec nezvládl. V první půli doplatil na triviální chyby v defenzivě, po nichž Lens snadno sázelo góly. O poločase svítilo na tabuli z pohledu Lyonu tristní skóre 0:3 a o zápase bylo rozhodnuto. Domácí nakonec odcházeli ze hřiště s debaklem 0:4.
„Bohužel pro nás je frustrující, že Lille prohrálo, což by nám umožnilo kvalifikovat se přímo do Ligy mistrů,“ smutnil po zápase kapitán Lyonu Corentin Tolisso. „Odpovídá to příběhu naší sezony, o Ligu mistrů budeme muset ještě bojovat. V srpnu nás čekají dvě předkola, abychom se kvalifikovali,“ dodal k tomu, co mužstvo čeká z konečné čtvrté příčky v lize.
Lyon se celý zápas snažil útočit, vytvářel si šance. Do ofenzivních akcí se často zapojoval i Šulc – nejproduktivnější hráč týmu (v lize 11+3) ale měl v neděli večer smůlu – po pěkné kombinaci s ním napálil Roman Yaremchuk břevno, jedno zakončení bylo z jeho strany slabé a v závěru se od něj míč po skrumáži ve vápně už odrážel do brány, kde ho zneškodnila na poslední chvíli hostující obrana.
„Nedokončili jsme sezonu tak, jak jsme chtěli. Měli jsme na stadionu díky fanouškům úžasnou atmosféru, zasloužili si, aby to skončilo jinak,“ štvalo domácího trenéra Paula Fonseku. „Tým nemá mnoho zkušeností a v těchto stresujících situacích je to těžké. Po čtyřech inkasovaných gólech proti skvělému týmu, jako je Lens, je velmi těžké reagovat. Ale sezona dopadla úžasně. Bylo na začátku těžké si představit, že bychom skončili čtvrtí,“ dodal portugalský kouč.
Šulc, podobně jako další hráči, o víkendu uzavřel klubovou sezonu. Po krátkém odpočinku už se bude chystat na další vrchol, letní světový šampionát v Americe. Pro nejlepšího českého fotbalistu za rok 2025 je klíčové, že zůstává zdravý a na reprezentačním srazu, který proběhne příští týden, se trenérovi Miroslavu Koubkovi bude hlásit v plné síle.
Společně se spoluhráčem Adamem Karabcem figuruje v širší předběžné nominaci čítající 54 jmen. Zúžený seznam 30 hráčů zveřejní národní tým na tiskové konferenci ve čtvrtek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|34
|24
|4
|6
|74:29
|76
|2
Lens
|34
|22
|4
|8
|66:35
|70
|3
Lille
|34
|18
|7
|9
|52:37
|61
|4
Lyon
|34
|18
|6
|10
|53:40
|60
|5
Marseille
|34
|18
|5
|11
|63:45
|59
|6
Rennais
|34
|17
|8
|9
|59:50
|59
|7
Monaco
|34
|16
|6
|12
|60:54
|54
|8
Štrasburk
|34
|15
|8
|11
|58:47
|53
|9
Lorient
|34
|11
|12
|11
|48:51
|45
|10
Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47:46
|44
|11
Paris FC
|34
|11
|11
|12
|47:50
|44
|12
Stade Brest
|34
|10
|9
|15
|43:55
|39
|13
Angers
|34
|9
|9
|16
|29:48
|36
|14
Le Havre
|34
|7
|14
|13
|32:44
|35
|15
Auxerre
|34
|8
|10
|16
|34:44
|34
|16
Nice
|34
|7
|11
|16
|37:60
|32
|17
Nantes
|33
|5
|8
|20
|29:52
|23
|18
Metz
|34
|3
|8
|23
|32:76
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup